13 января 2025

Пермская художественная галерея разработала новые форматы экскурсий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В музей надо ходить всей семьей
В музей надо ходить всей семьей Фото:

Новые форматы работы с посетителями запустила Пермская художественная галерея. Это семейный экскурсии и медиации.

«Мы подготовили для вас два новых формата посещения наших выставок — это семейная экскурсия и медиация. Формат семейной экскурсии разработан музейными педагогами Пермской галереи для совместного погружения ребенка и родителя в исследование выставки и тему реставрации», — сообщается в telegram-канале музея.

Что касается медиации, то в этом случае на экскурсии говорит не только гид. Формат подразумевает общение с посетителями. Медиация может проходить в виде игры, дискуссии или дружеской беседы.

Сейчас, как рассказывало URA.RU, в галерее работает моновыставка, посвященная одной работе неизвестного художника «Сцены из жизни Иосифа Прекрасного». Все новые форматы экскурсий будут опробованы на ней. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новые форматы работы с посетителями запустила Пермская художественная галерея. Это семейный экскурсии и медиации. «Мы подготовили для вас два новых формата посещения наших выставок — это семейная экскурсия и медиация. Формат семейной экскурсии разработан музейными педагогами Пермской галереи для совместного погружения ребенка и родителя в исследование выставки и тему реставрации», — сообщается в telegram-канале музея. Что касается медиации, то в этом случае на экскурсии говорит не только гид. Формат подразумевает общение с посетителями. Медиация может проходить в виде игры, дискуссии или дружеской беседы. Сейчас, как рассказывало URA.RU, в галерее работает моновыставка, посвященная одной работе неизвестного художника «Сцены из жизни Иосифа Прекрасного». Все новые форматы экскурсий будут опробованы на ней. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...