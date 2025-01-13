Пермская художественная галерея разработала новые форматы экскурсий

Новые форматы работы с посетителями запустила Пермская художественная галерея. Это семейный экскурсии и медиации.
«Мы подготовили для вас два новых формата посещения наших выставок — это семейная экскурсия и медиация. Формат семейной экскурсии разработан музейными педагогами Пермской галереи для совместного погружения ребенка и родителя в исследование выставки и тему реставрации», — сообщается в telegram-канале музея.
Что касается медиации, то в этом случае на экскурсии говорит не только гид. Формат подразумевает общение с посетителями. Медиация может проходить в виде игры, дискуссии или дружеской беседы.
Сейчас, как рассказывало URA.RU, в галерее работает моновыставка, посвященная одной работе неизвестного художника «Сцены из жизни Иосифа Прекрасного». Все новые форматы экскурсий будут опробованы на ней.
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