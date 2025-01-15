15 января 2025

С начала года в Пермском крае произошло десять ДТП с дикими животными

© Служба новостей «URA.RU»
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Наибольшую активность лось проявляет в часы рассвета, а также с заката до полуночи
Наибольшую активность лось проявляет в часы рассвета, а также с заката до полуночи Фото:

За первые две недели 2025 года на автодорогах Пермского края зафиксировано десять случаев наезда на диких животных. В связи с этим региональное Минприроды призывает водителей быть внимательными на дорогах.

«Зафиксировано десять случаев наезда автомобильных транспортных средств на лосей, косуль и кабанов. Дикие животные могут пересекать дорогу в любое время года, отследить и проконтролировать их перемещение невозможно. Известно, что наибольшую активность лось проявляет в часы рассвета, а также с заката до полуночи», — сказано на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что столкновения с лосем дважды происходили на автодороге Полазна — Чусовой, один раз на трассе Пермь — Екатеринбург. Также наезды фиксировали в Кунгурском, Суксунском и Оханском городских округах.

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За первые две недели 2025 года на автодорогах Пермского края зафиксировано десять случаев наезда на диких животных. В связи с этим региональное Минприроды призывает водителей быть внимательными на дорогах. «Зафиксировано десять случаев наезда автомобильных транспортных средств на лосей, косуль и кабанов. Дикие животные могут пересекать дорогу в любое время года, отследить и проконтролировать их перемещение невозможно. Известно, что наибольшую активность лось проявляет в часы рассвета, а также с заката до полуночи», — сказано на официальном сайте ведомства. Уточняется, что столкновения с лосем дважды происходили на автодороге Полазна — Чусовой, один раз на трассе Пермь — Екатеринбург. Также наезды фиксировали в Кунгурском, Суксунском и Оханском городских округах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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