С начала года в Пермском крае произошло десять ДТП с дикими животными

За первые две недели 2025 года на автодорогах Пермского края зафиксировано десять случаев наезда на диких животных. В связи с этим региональное Минприроды призывает водителей быть внимательными на дорогах.
«Зафиксировано десять случаев наезда автомобильных транспортных средств на лосей, косуль и кабанов. Дикие животные могут пересекать дорогу в любое время года, отследить и проконтролировать их перемещение невозможно. Известно, что наибольшую активность лось проявляет в часы рассвета, а также с заката до полуночи», — сказано на официальном сайте ведомства.
Уточняется, что столкновения с лосем дважды происходили на автодороге Полазна — Чусовой, один раз на трассе Пермь — Екатеринбург. Также наезды фиксировали в Кунгурском, Суксунском и Оханском городских округах.
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