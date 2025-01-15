15 января 2025

Челябинская модель Шейк снялась в бюстгальтере и чулках для Dolce&Gabbana

© Служба новостей «URA.RU»
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В ноябре 2024 Шейк также снималась для Dolce&Gabbana
В ноябре 2024 Шейк также снималась для Dolce&Gabbana Фото:

Супермодель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, вновь позировала в откровенном образе для рекламной кампании Dolce & Gabbana. Бренд опубликовал снимки в своих соцсетях.

«Сила, решимость и чувствительность, запечатленные в последней главе кампании макияжа. Ирина Шейк демонстрирует безупречное исполнение Everlast Foundation», — пишет бренд на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

На одном из фото Шейк позировала среди других моделей. Ее образ включал в себя: черный бюстгальтер со шнуровкой, чулки и мини-шорты с завышенной талией. На лице был замечен акцентный макияж с выразительными стрелками. Также рамках рекламы было снято видео, в главной роли которого Ирина Шейк. Сюжет ролика образовался вокруг игры в казино.

В начале января Ирина Шейк праздновала свое 39-летие. От друзей челябинская модель получила «русский» торт. Десерт в виде бани с селедкой, огурцами и семечками она опубликовала в своих соцсетях.

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Супермодель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, вновь позировала в откровенном образе для рекламной кампании Dolce & Gabbana. Бренд опубликовал снимки в своих соцсетях. «Сила, решимость и чувствительность, запечатленные в последней главе кампании макияжа. Ирина Шейк демонстрирует безупречное исполнение Everlast Foundation», — пишет бренд на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). На одном из фото Шейк позировала среди других моделей. Ее образ включал в себя: черный бюстгальтер со шнуровкой, чулки и мини-шорты с завышенной талией. На лице был замечен акцентный макияж с выразительными стрелками. Также рамках рекламы было снято видео, в главной роли которого Ирина Шейк. Сюжет ролика образовался вокруг игры в казино. В начале января Ирина Шейк праздновала свое 39-летие. От друзей челябинская модель получила «русский» торт. Десерт в виде бани с селедкой, огурцами и семечками она опубликовала в своих соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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