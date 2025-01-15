Челябинская модель Шейк снялась в бюстгальтере и чулках для Dolce&Gabbana

Супермодель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, вновь позировала в откровенном образе для рекламной кампании Dolce & Gabbana. Бренд опубликовал снимки в своих соцсетях.
«Сила, решимость и чувствительность, запечатленные в последней главе кампании макияжа. Ирина Шейк демонстрирует безупречное исполнение Everlast Foundation», — пишет бренд на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
На одном из фото Шейк позировала среди других моделей. Ее образ включал в себя: черный бюстгальтер со шнуровкой, чулки и мини-шорты с завышенной талией. На лице был замечен акцентный макияж с выразительными стрелками. Также рамках рекламы было снято видео, в главной роли которого Ирина Шейк. Сюжет ролика образовался вокруг игры в казино.
В начале января Ирина Шейк праздновала свое 39-летие. От друзей челябинская модель получила «русский» торт. Десерт в виде бани с селедкой, огурцами и семечками она опубликовала в своих соцсетях.
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