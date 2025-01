Челябинская модель Шейк получила «русский» торт-баню на свое 39-летие. Фото

«Русский» торт Шейк подарили ее хорошие друзья Фото: социальные сети Ирины Шейк Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, 6 января отметила свое 39-летие. На день рождения манекенщице друзья подарили «русский» торт. В своих соцсетях Шейк показала большой десерт, состоящий из бани, фигур солений, семечек и селедки. «Bday from me friends who knows me welllll. Banka, seledochka, semechki, ogyrchiki», — подписала свою историю Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). С английского надпись переводится, как «день рождение от моих друзей, которые меня хорошо знают». Ирина Шейк регулярно публикует русскую еду, которую покупает в зарубежных магазинах. Также в ноябре 2024 года жена рэпера T-Killah на светском ужине подарила модели конфеты «Батончики». О том, как проходило детство челябинской топ-модели, карьере, романах с футболистом Криштиану Роналду и актером Брэдли Купером — в материале URA.RU. Торт также был с именной подписью, выполненной сахарной мастикой Фото: Ирина Шейк в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России)

