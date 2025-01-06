06 января 2025

Челябинская модель Шейк получила «русский» торт-баню на свое 39-летие. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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«Русский» торт Шейк подарили ее хорошие друзья
«Русский» торт Шейк подарили ее хорошие друзья Фото:

Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, 6 января отметила свое 39-летие. На день рождения манекенщице друзья подарили «русский» торт. В своих соцсетях Шейк показала большой десерт, состоящий из бани, фигур солений, семечек и селедки.

«Bday from me friends who knows me welllll. Banka, seledochka, semechki, ogyrchiki», — подписала свою историю Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). С английского надпись переводится, как «день рождение от моих друзей, которые меня хорошо знают».

Ирина Шейк регулярно публикует русскую еду, которую покупает в зарубежных магазинах. Также в ноябре 2024 года жена рэпера T-Killah на светском ужине подарила модели конфеты «Батончики». О том, как проходило детство челябинской топ-модели, карьере, романах с футболистом Криштиану Роналду и актером Брэдли Купером — в материале URA.RU.

Торт также был с именной подписью, выполненной сахарной мастикой
Торт также был с именной подписью, выполненной сахарной мастикой
Фото:

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Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, 6 января отметила свое 39-летие. На день рождения манекенщице друзья подарили «русский» торт. В своих соцсетях Шейк показала большой десерт, состоящий из бани, фигур солений, семечек и селедки. «Bday from me friends who knows me welllll. Banka, seledochka, semechki, ogyrchiki», — подписала свою историю Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). С английского надпись переводится, как «день рождение от моих друзей, которые меня хорошо знают». Ирина Шейк регулярно публикует русскую еду, которую покупает в зарубежных магазинах. Также в ноябре 2024 года жена рэпера T-Killah на светском ужине подарила модели конфеты «Батончики». О том, как проходило детство челябинской топ-модели, карьере, романах с футболистом Криштиану Роналду и актером Брэдли Купером — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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