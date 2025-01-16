Захарова заговорила на молодежном сленге из-за действий Запада

Творческий подход в западных образовательных структурах является «кринжом» и «мемом». С такой оценкой выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«Здесь уже, кроме как слова „кринж“ и „мем“, ничего, наверное, не подходит», — сказала Захарова. Трансляция велась на официальном Rutube-канале МИД России. Таким образом она прокомментировала работу западных образовательных структур.
Она также напомнила о важности прекращения использования иностранных заимствований в языке. Однако, по ее словам, необходимо сделать исключение, чтобы аудитория на Западе могла понять, как в России относятся к «псевдотворчеству» так называемых исторических образовательных структур.
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