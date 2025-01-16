Захарова заговорила на молодежном сленге из-за действий Запада

Захарова: западный творческий подход в образовании — кринж и мем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Захарова оценила псевдотворчество исторических структур Запада
Захарова оценила псевдотворчество исторических структур Запада Фото:

Творческий подход в западных образовательных структурах является «кринжом» и «мемом». С такой оценкой выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Здесь уже, кроме как слова „кринж“ и „мем“, ничего, наверное, не подходит», — сказала Захарова. Трансляция велась на официальном Rutube-канале МИД России. Таким образом она прокомментировала работу западных образовательных структур. 

Она также напомнила о важности прекращения использования иностранных заимствований в языке. Однако, по ее словам, необходимо сделать исключение, чтобы аудитория на Западе могла понять, как в России относятся к «псевдотворчеству» так называемых исторических образовательных структур.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Творческий подход в западных образовательных структурах является «кринжом» и «мемом». С такой оценкой выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. «Здесь уже, кроме как слова „кринж“ и „мем“, ничего, наверное, не подходит», — сказала Захарова. Трансляция велась на официальном Rutube-канале МИД России. Таким образом она прокомментировала работу западных образовательных структур.  Она также напомнила о важности прекращения использования иностранных заимствований в языке. Однако, по ее словам, необходимо сделать исключение, чтобы аудитория на Западе могла понять, как в России относятся к «псевдотворчеству» так называемых исторических образовательных структур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...