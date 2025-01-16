16 января 2025

В ХМАО главе девелоперской компании предлагают зарплату более миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Директору филиала девелоперской компании в Сургуте обещают зарплату до 1,2 миллиона рублей
Директору филиала девелоперской компании в Сургуте обещают зарплату до 1,2 миллиона рублей Фото:

Одной из самых высокооплачиваемых предложений о работе в ХМАО по последним данным является вакансия директора филиала девелоперской компании. В подборке аналитиков Hh.ru сообщается, что специалисту готовы платить до 1,2 миллиона рублей.

«Российская девелоперская компания, в числе 20-ти крупнейших застройщиков в России приглашает в свою команду директора филиала в Сургуте. Заработная плата от 800 тысяч до 1,2 миллиона рублей», — сообщают аналитики URA.RU.

В обязанности сотрудника будет входить создание карты развития филиала, взаимодействие с органами власти, а также управление всеми бизнес-процессами подразделения. Работодатель ищет специалиста с опытом работы от шести лет, высшим образованием, а также лидерскими и руководящими навыками.

Также в топ высокооплачиваемых вакансий в регионе вошло предложение о работе для инженера строительного контроля по геодезии. Вакансия открыта в Нижневартовске. Специалисту с опытом работы от трех лет предлагается зарплата в 220 тысяч рублей за работу вахтовым методом. Работодатель предоставляет жилье, спецодежду, оплачивает проезд и медкомиссию.

Самыми дорогими специалистами по итогам 2024 года в ХМАО стали топ-менеджеры и сварщики. Этим работникам платили от 187 до 200 тысяч рублей.

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Одной из самых высокооплачиваемых предложений о работе в ХМАО по последним данным является вакансия директора филиала девелоперской компании. В подборке аналитиков Hh.ru сообщается, что специалисту готовы платить до 1,2 миллиона рублей. «Российская девелоперская компания, в числе 20-ти крупнейших застройщиков в России приглашает в свою команду директора филиала в Сургуте. Заработная плата от 800 тысяч до 1,2 миллиона рублей», — сообщают аналитики URA.RU. В обязанности сотрудника будет входить создание карты развития филиала, взаимодействие с органами власти, а также управление всеми бизнес-процессами подразделения. Работодатель ищет специалиста с опытом работы от шести лет, высшим образованием, а также лидерскими и руководящими навыками. Также в топ высокооплачиваемых вакансий в регионе вошло предложение о работе для инженера строительного контроля по геодезии. Вакансия открыта в Нижневартовске. Специалисту с опытом работы от трех лет предлагается зарплата в 220 тысяч рублей за работу вахтовым методом. Работодатель предоставляет жилье, спецодежду, оплачивает проезд и медкомиссию. Самыми дорогими специалистами по итогам 2024 года в ХМАО стали топ-менеджеры и сварщики. Этим работникам платили от 187 до 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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