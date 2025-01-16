16 января 2025

Священники проведут обряды в пермских термах на Крещение

© Служба новостей «URA.RU»
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На Крещение можно будет искупаться с комфортом
На Крещение можно будет искупаться с комфортом Фото:

Пермские термальные комплексы в честь Крещения освятят бассейны и продлят режим работы. Информация об этом опубликована в социальных сетях терм.

«19 января в 13:00 в нашем комплексе состоится особое событие — чин освящения. Отец Андрей проведет обряд, освятив все бассейны и купели», — сказано в группе «Пермских терм» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что в ночь с 18 января комплекс будет работать в обычном режиме с 11:00 до 23:00.

Также к празднику планирует присоединиться комплекс «Акватория». Термы будут работать в ночь с 18 на 19 января до 02:00. В этот же день бассейн и купель освятят.

В комплексе «Тенториум» крещенские купания в ночь с 18 на 19 января будут проходить только до 01:00. Освещение всех бассейнов состоится с 15:00 до 16:00 18 января.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми оборудуют три места для крещенских купаний. На них сделают места для переодевания, а также там будут дежурить спасатели и медики.

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Пермские термальные комплексы в честь Крещения освятят бассейны и продлят режим работы. Информация об этом опубликована в социальных сетях терм. «19 января в 13:00 в нашем комплексе состоится особое событие — чин освящения. Отец Андрей проведет обряд, освятив все бассейны и купели», — сказано в группе «Пермских терм» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что в ночь с 18 января комплекс будет работать в обычном режиме с 11:00 до 23:00. Также к празднику планирует присоединиться комплекс «Акватория». Термы будут работать в ночь с 18 на 19 января до 02:00. В этот же день бассейн и купель освятят. В комплексе «Тенториум» крещенские купания в ночь с 18 на 19 января будут проходить только до 01:00. Освещение всех бассейнов состоится с 15:00 до 16:00 18 января. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми оборудуют три места для крещенских купаний. На них сделают места для переодевания, а также там будут дежурить спасатели и медики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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