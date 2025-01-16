Священники проведут обряды в пермских термах на Крещение

Пермские термальные комплексы в честь Крещения освятят бассейны и продлят режим работы. Информация об этом опубликована в социальных сетях терм.
«19 января в 13:00 в нашем комплексе состоится особое событие — чин освящения. Отец Андрей проведет обряд, освятив все бассейны и купели», — сказано в группе «Пермских терм» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что в ночь с 18 января комплекс будет работать в обычном режиме с 11:00 до 23:00.
Также к празднику планирует присоединиться комплекс «Акватория». Термы будут работать в ночь с 18 на 19 января до 02:00. В этот же день бассейн и купель освятят.
В комплексе «Тенториум» крещенские купания в ночь с 18 на 19 января будут проходить только до 01:00. Освещение всех бассейнов состоится с 15:00 до 16:00 18 января.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми оборудуют три места для крещенских купаний. На них сделают места для переодевания, а также там будут дежурить спасатели и медики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!