В Свердловской области подскочили цены на весь бензин

С 23 декабря по 13 января в Свердловской области выросли цены на все виды топлива. Статистику опубликовал Свердловскстат.
Бензин АИ-92 подорожал сильнее всего — на 0,6% и стал стоить 54,63 рубля за литр вместо 54,30 рубля. Стоимость бензина АИ-95 достигла 58,85 рубля (+0,4%), АИ-98 можно было заправить в среднем за 81,95 рубля (+0,5%). Дизельное топливо подорожало не так заметно — до 70,23 рубля за литр (+0,3%). В начале декабря оно стоило 70 рублей.
На заправках Екатеринбурга бензин АИ-92 стоит от 53,19 рубля (некоторые АЗС TamicEnergy) до 55 рублей («Газпромнефть»). АИ-95 можно заправить как за 56,75 рубля на заправках Varta, так и за 59,28 рубля — на некоторых станциях «Газпромнефти». АИ-98 на заправках Varts стоит 78,55 рубля за литр, а на «Татнефть» — 80,9 рубля. Дизельное топливо в сети «Газпромнефть» стоит от 69 рублей за литр, аналогичные цены и в TamicEnergy.
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