Российские военные освободили Воздвиженку в ДНР

ВС РФ продвинулись на донецком направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия установила контроль над Воздвиженку. Населенный пункт расположен в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны РФ.
«Российские войска освободили Воздвиженку в Донецкой Народной Республике», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.
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