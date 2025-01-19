Российские военные освободили Воздвиженку в ДНР

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ВС РФ продвинулись на донецком направлении
ВС РФ продвинулись на донецком направлении Фото:
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Российская армия установила контроль над Воздвиженку. Населенный пункт расположен в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны РФ.

«Российские войска освободили Воздвиженку в Донецкой Народной Республике», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. 

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Российская армия установила контроль над Воздвиженку. Населенный пункт расположен в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны РФ. «Российские войска освободили Воздвиженку в Донецкой Народной Республике», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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