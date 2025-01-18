18 января 2025

Пермяки, передвигающиеся на снегоходах по ООПТ, рискуют получить крупный штраф

© Служба новостей «URA.RU»
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Штраф за катание на снегоходе в ООПТ составляет до 20 тысяч рублей
Штраф за катание на снегоходе в ООПТ составляет до 20 тысяч рублей Фото:

Жителям Перми напомнили о запрете передвижения на снегоходах в пределах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения. Администрация города сообщила, что за нарушение этого правила может последовать штраф до 20 тысяч рублей.

«Согласно природоохранному законодательству в границах ООПТ запрещен проезд и стоянка транспортных средств в том числе снегоходов и мотоциклов. Нарушение влечет наложение административной ответственности. Штраф составляет до 20 тысяч рублей», — сообщается в telegram-канале администрации города Перми.

Отмечается, что исключения составляют транспортные средства пожарных служб и техника, используемая для лесохозяйственных работ. Граждане, ставшие свидетелями нарушений, могут обратиться в МКУ «Пермское городское лесничество» для сообщения о случаях незаконного использования транспорта.

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Жителям Перми напомнили о запрете передвижения на снегоходах в пределах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения. Администрация города сообщила, что за нарушение этого правила может последовать штраф до 20 тысяч рублей. «Согласно природоохранному законодательству в границах ООПТ запрещен проезд и стоянка транспортных средств в том числе снегоходов и мотоциклов. Нарушение влечет наложение административной ответственности. Штраф составляет до 20 тысяч рублей», — сообщается в telegram-канале администрации города Перми. Отмечается, что исключения составляют транспортные средства пожарных служб и техника, используемая для лесохозяйственных работ. Граждане, ставшие свидетелями нарушений, могут обратиться в МКУ «Пермское городское лесничество» для сообщения о случаях незаконного использования транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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