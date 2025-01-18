Пермяки, передвигающиеся на снегоходах по ООПТ, рискуют получить крупный штраф

Жителям Перми напомнили о запрете передвижения на снегоходах в пределах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения. Администрация города сообщила, что за нарушение этого правила может последовать штраф до 20 тысяч рублей.
«Согласно природоохранному законодательству в границах ООПТ запрещен проезд и стоянка транспортных средств в том числе снегоходов и мотоциклов. Нарушение влечет наложение административной ответственности. Штраф составляет до 20 тысяч рублей», — сообщается в telegram-канале администрации города Перми.
Отмечается, что исключения составляют транспортные средства пожарных служб и техника, используемая для лесохозяйственных работ. Граждане, ставшие свидетелями нарушений, могут обратиться в МКУ «Пермское городское лесничество» для сообщения о случаях незаконного использования транспорта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!