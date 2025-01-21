В Перми художники и музыканты устроят прощальный перформанс, посвященный старым городским трамваям. Для этого они создали саундтрек и видеоряд, которые записывали в здании депо «Балатово». Инструментами стали, в том числе, детали трамваев и конструкции самого депо, рассказывают авторы.
«Историческое трамвайное депо „Балатово“ стало живым инструментом, где звучание стены, конструкции и остатки прошлого слились в единую звуковую ткань. Совместно с проектом „О.Р.З.А.“ мы исследовали акустическое пространство здания, создавая музыку из звуков скрипки, металла и элементов старых трамваев. Это было погружение в ностальгию по ушедшей эпохе и поиск новых форм звучания времени», — говорится в telegram-канале проекта «Линии наблюдения».
Результат работы художники представят в частной филармонии «Триумф» 28 января. Кроме записанного перформанса, музыканты сыграют живой концерт (16+).
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