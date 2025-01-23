Силовики ХМАО вернули в бюджет более пяти миллиардов рублей

Следователи ХМАО вернули в бюджет государства 5,6 миллиардов рублей в 2024 году. Об этом стало известно по итогам ежегодной коллегии Следственного комитета, сообщается на сайте ведомства.
«В рамках расследования в 2024 году преступлений следователям следственного управления удалось добиться возмещения в бюджет государства более 5,6 миллиардов рублей. Преимущественно, это возмещенный ущерб по налоговым преступлениям — сумма сокрытых и неуплаченных фигурантами уголовных дел налогов, штрафов и пени.
Следователи добились стопроцентной раскрываемости по делам об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего и изнасилованиям. 97% убийств также было раскрыто. Самыми продуктивными следственными отделами стали отделы в Лангепасе, Пыть-Яхе, Нижневартовске и Нижневартовском районе.
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