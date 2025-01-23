Силовики ХМАО вернули в бюджет более пяти миллиардов рублей

Следственный комитет отчитался о работе за 2024 год
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Следственный комитет подвел итоги 2024 года
Следственный комитет подвел итоги 2024 года Фото:

Следователи ХМАО вернули в бюджет государства 5,6 миллиардов рублей в 2024 году. Об этом стало известно по итогам ежегодной коллегии Следственного комитета, сообщается на сайте ведомства.

«В рамках расследования в 2024 году преступлений следователям следственного управления удалось добиться возмещения в бюджет государства более 5,6 миллиардов рублей. Преимущественно, это возмещенный ущерб по налоговым преступлениям — сумма сокрытых и неуплаченных фигурантами уголовных дел налогов, штрафов и пени.

Следователи добились стопроцентной раскрываемости по делам об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего и изнасилованиям. 97% убийств также было раскрыто. Самыми продуктивными следственными отделами стали отделы в Лангепасе, Пыть-Яхе, Нижневартовске и Нижневартовском районе.

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Следователи ХМАО вернули в бюджет государства 5,6 миллиардов рублей в 2024 году. Об этом стало известно по итогам ежегодной коллегии Следственного комитета, сообщается на сайте ведомства. «В рамках расследования в 2024 году преступлений следователям следственного управления удалось добиться возмещения в бюджет государства более 5,6 миллиардов рублей. Преимущественно, это возмещенный ущерб по налоговым преступлениям — сумма сокрытых и неуплаченных фигурантами уголовных дел налогов, штрафов и пени. Следователи добились стопроцентной раскрываемости по делам об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего и изнасилованиям. 97% убийств также было раскрыто. Самыми продуктивными следственными отделами стали отделы в Лангепасе, Пыть-Яхе, Нижневартовске и Нижневартовском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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