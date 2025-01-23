Губернатор Куйвашев поставил важную задачу генералам

Губернатор Куйвашев поручил повысить антитеррористическую защищенность региона

24 января 2025 в 13:46 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев назвал объекты, попадающие в зону повышенного риска Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил на заседании антитеррористической комиссии, в которую входят руководители силовых структур региона, и поручил усилить безопасность на объектах инфраструктуры и в местах массового скопления людей. Об этом рассказали в департаменте информполитики. «Есть необходимость в принятии оперативных мер по обеспечению безопасности ключевых объектов инфраструктуры и мест массового пребывания людей. Как правило, в зону повышенного риска попадают объекты топливно-энергетического и транспортного комплексов, а также площадки, где проводятся крупные мероприятия», — сказал губернатор. С аналогичными установками Куйвашев выступал на коллегии ГУ МВД России по региону. Там он подчеркнул необходимость поиска новых методов борьбы с мошенничеством и обеспечения безопасности на памятных мероприятиях в 2025 году. Помимо этого, свердловский губернатор наградил отличившихся полицейских. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил на заседании антитеррористической комиссии, в которую входят руководители силовых структур региона, и поручил усилить безопасность на объектах инфраструктуры и в местах массового скопления людей. Об этом рассказали в департаменте информполитики. «Есть необходимость в принятии оперативных мер по обеспечению безопасности ключевых объектов инфраструктуры и мест массового пребывания людей. Как правило, в зону повышенного риска попадают объекты топливно-энергетического и транспортного комплексов, а также площадки, где проводятся крупные мероприятия», — сказал губернатор. С аналогичными установками Куйвашев выступал на коллегии ГУ МВД России по региону. Там он подчеркнул необходимость поиска новых методов борьбы с мошенничеством и обеспечения безопасности на памятных мероприятиях в 2025 году. Помимо этого, свердловский губернатор наградил отличившихся полицейских.