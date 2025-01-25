В МИД рассказали о новых возможностях России на Ближнем Востоке

На территории Ближнего Востока перед Россией открываются новые, дополнительные возможности. И РФ не теряет свои позиции. Такое заявление сделал заместитель главы МИД Сергей Рябков.
«Это не так. И у нас, конечно же, с изменением, в том числе с глубоким изменением в ряде аспектов политического ландшафта в этом важнейшем регионе, открываются и дополнительные возможности», — заявил Сергей Рябков, комментируя материалы западных СМИ, в которых говорится, что РФ теряет свои позиции на Ближнем Востоке. Слова замглавы МИД цитирует ТАСС.
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