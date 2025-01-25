В МИД рассказали о новых возможностях России на Ближнем Востоке

Рябков: перед Россией на Ближнем Востоке открываются дополнительные возможности
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Рябков указал на дополнительные возможности у РФ на Ближнем Востоке
Рябков указал на дополнительные возможности у РФ на Ближнем Востоке Фото:

На территории Ближнего Востока перед Россией открываются новые, дополнительные возможности. И РФ не теряет свои позиции. Такое заявление сделал заместитель главы МИД Сергей Рябков.

«Это не так. И у нас, конечно же, с изменением, в том числе с глубоким изменением в ряде аспектов политического ландшафта в этом важнейшем регионе, открываются и дополнительные возможности», — заявил Сергей Рябков, комментируя материалы западных СМИ, в которых говорится, что РФ теряет свои позиции на Ближнем Востоке. Слова замглавы МИД цитирует ТАСС. 

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На территории Ближнего Востока перед Россией открываются новые, дополнительные возможности. И РФ не теряет свои позиции. Такое заявление сделал заместитель главы МИД Сергей Рябков. «Это не так. И у нас, конечно же, с изменением, в том числе с глубоким изменением в ряде аспектов политического ландшафта в этом важнейшем регионе, открываются и дополнительные возможности», — заявил Сергей Рябков, комментируя материалы западных СМИ, в которых говорится, что РФ теряет свои позиции на Ближнем Востоке. Слова замглавы МИД цитирует ТАСС. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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