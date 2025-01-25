Стало известно, кто поджег рестораны в Краснодаре

В Краснодаре подожгли три ресторана. После того, как соответствующее заявление передали в полицию, был задержан подозреваемый — девятнадцатилетний парень. Об этом сообщает МВД по Краснодарскому краю.
«В полицию Краснодара поступило сообщение о поджоге в трех ресторанах Краснодара в период с 22:27 до 23:30. <...> Работники одного из ресторанов города задержали злоумышленника и передали его прибывшим на место сотрудникам полиции», — отмечает ведомство в своем telegram-канале Там добавили, что задержанный — девятнадцатилетний парень.
По словам молодого человека, он совершал свои действия по принуждению — он уточнил, что ранее неизвестные взломали его соцсети и грозили использовать персональные данные, если парень откажется устраивать поджоги. Полицейские передали материалы по делу в суд для рассмотрения.
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