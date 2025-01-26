Лукашенко прокомментировал свое участие в выборах в 2030 году

Лукашенко: будущая пятилетка — пятилетка молодых
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Лукашенко заявил, что ничего не хочет загадывать к 2030 году
Лукашенко заявил, что ничего не хочет загадывать к 2030 году Фото:

В Белоруссии 26 января проходят выборы президента страны. Нынешний глава республики Александр Лукашенко, вошедший в число пяти кандидатов на этот пост, заявил, что пока не готов говорить о своем участии в выборах, которые пройдут в 2030 году. 

«Будущая пятилетка — пятилетка молодых. Я говорил о поколении, не о персоналиях. Кто это будет? Это будет новое поколение. Наверное будет и новый президент. Я ничего не хочу загадывать к 2030 году», — заявил Лукашенко журналистам во время пресс-конференции. Он отметил, что не подразумевает под молодым поколением ни своего старшего, ни младшего сына. 

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В Белоруссии 26 января проходят выборы президента страны. Нынешний глава республики Александр Лукашенко, вошедший в число пяти кандидатов на этот пост, заявил, что пока не готов говорить о своем участии в выборах, которые пройдут в 2030 году.  «Будущая пятилетка — пятилетка молодых. Я говорил о поколении, не о персоналиях. Кто это будет? Это будет новое поколение. Наверное будет и новый президент. Я ничего не хочу загадывать к 2030 году», — заявил Лукашенко журналистам во время пресс-конференции. Он отметил, что не подразумевает под молодым поколением ни своего старшего, ни младшего сына. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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