26 января 2025
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24 января 2025

Самой желанной у челябинцев в 2024 году стала работа продажника

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2024 году челябинцы активно искали работу продажников, водителей и администраторов
В 2024 году челябинцы активно искали работу продажников, водителей и администраторов Фото:

Самой востребованной у жителей Челябинской области в 2024 году стала работа менеджера по продажам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе HeadHunter, также популярными работами были позиции администратора и водителя.

«Самой желанной и востребованной среди челябинцев в 2024 году стала работа менеджерами по продажам и работе с клиентами. По ней было открыто и обновлено 28 тысяч резюме», — рассказали URA.RU в HeadHunter.

В пятерку наиболее популярных профессий также вошли работы администратора (17,2 тысячи резюме), водителя (16,6 тысячи), упаковщика и комплектовщика (15,8 тысячи), продавца (12,6 тысячи). Сравнение с общероссийскими данными показало, что предпочтения челябинцев в значительной степени совпали с трендами по всей стране.

Аналитики выявили у челябинцев и другие популярные профессии. В их список вошли разнорабочий, бухгалтер, курьер и официант. В то же время профессии зоотехника и андеррайтера оказались наименее интересны для местных соискателей, собрав менее ста резюме за год.

В январе специалисты HeadHunter рассказали, что желание принимать продажниками и водителями у работодателей также было велико. В этих сферах совокупно открылось 53 вакансий. 

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Самой востребованной у жителей Челябинской области в 2024 году стала работа менеджера по продажам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе HeadHunter, также популярными работами были позиции администратора и водителя. «Самой желанной и востребованной среди челябинцев в 2024 году стала работа менеджерами по продажам и работе с клиентами. По ней было открыто и обновлено 28 тысяч резюме», — рассказали URA.RU в HeadHunter. В пятерку наиболее популярных профессий также вошли работы администратора (17,2 тысячи резюме), водителя (16,6 тысячи), упаковщика и комплектовщика (15,8 тысячи), продавца (12,6 тысячи). Сравнение с общероссийскими данными показало, что предпочтения челябинцев в значительной степени совпали с трендами по всей стране. Аналитики выявили у челябинцев и другие популярные профессии. В их список вошли разнорабочий, бухгалтер, курьер и официант. В то же время профессии зоотехника и андеррайтера оказались наименее интересны для местных соискателей, собрав менее ста резюме за год. В январе специалисты HeadHunter рассказали, что желание принимать продажниками и водителями у работодателей также было велико. В этих сферах совокупно открылось 53 вакансий. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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