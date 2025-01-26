Самой желанной у челябинцев в 2024 году стала работа продажника

Самой востребованной у жителей Челябинской области в 2024 году стала работа менеджера по продажам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе HeadHunter, также популярными работами были позиции администратора и водителя.
«Самой желанной и востребованной среди челябинцев в 2024 году стала работа менеджерами по продажам и работе с клиентами. По ней было открыто и обновлено 28 тысяч резюме», — рассказали URA.RU в HeadHunter.
В пятерку наиболее популярных профессий также вошли работы администратора (17,2 тысячи резюме), водителя (16,6 тысячи), упаковщика и комплектовщика (15,8 тысячи), продавца (12,6 тысячи). Сравнение с общероссийскими данными показало, что предпочтения челябинцев в значительной степени совпали с трендами по всей стране.
Аналитики выявили у челябинцев и другие популярные профессии. В их список вошли разнорабочий, бухгалтер, курьер и официант. В то же время профессии зоотехника и андеррайтера оказались наименее интересны для местных соискателей, собрав менее ста резюме за год.
В январе специалисты HeadHunter рассказали, что желание принимать продажниками и водителями у работодателей также было велико. В этих сферах совокупно открылось 53 вакансий.
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