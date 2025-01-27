Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заложил первый камень в фундамент нового жилого комплекса «Медный-3» в Карабаше. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Текслер и президент РМК Всеволод Левин заложили первый камень в основание нового ЖК. В домах также разместятся поликлиника и кабинет врача-стоматолога», — передает корреспондент агентства.
ЖК «Медный-3» будет состоять из двух отдельно стоящих 4-этажных зданий. В них будет 80 квартир плюс нежилые помещения. Для каждой квартиры в цокольных этажах предусмотрены кладовые.
В Карабаше уже возведен ЖК «Медный-2». Продолжается строительство ЖК «Медный», который вырастет до размера микрорайона. В нем сдано три дома, строительство продолжается.
Текслер прибыл в Карабаш 28 января. Он ознакомился с работами по подготовке к сдаче центра культурного развития, осмотрел новые квартиры для сотрудников «Карабашмеди» и местный бассейн. В планах — встреча с мэром Павлом Титовым.
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