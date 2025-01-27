27 января 2025

Челябинский губернатор заложил первый камень для жилого комплекса и стоматологии. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и Всеволод Левин заложили первый камень в фундамент будущего ЖК
Алексей Текслер и Всеволод Левин заложили первый камень в фундамент будущего ЖК Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заложил первый камень в фундамент нового жилого комплекса «Медный-3» в Карабаше. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Текслер и президент РМК Всеволод Левин заложили первый камень в основание нового ЖК. В домах также разместятся поликлиника и кабинет врача-стоматолога», — передает корреспондент агентства.

ЖК «Медный-3» будет состоять из двух отдельно стоящих 4-этажных зданий. В них будет 80 квартир плюс нежилые помещения. Для каждой квартиры в цокольных этажах предусмотрены кладовые.

В Карабаше уже возведен ЖК «Медный-2». Продолжается строительство ЖК «Медный», который вырастет до размера микрорайона. В нем сдано три дома, строительство продолжается.

Текслер прибыл в Карабаш 28 января. Он ознакомился с работами по подготовке к сдаче центра культурного развития, осмотрел новые квартиры для сотрудников «Карабашмеди» и местный бассейн. В планах — встреча с мэром Павлом Титовым.

Первый камень ЖК «Медный-3» частично выполнен из меди
Первый камень ЖК «Медный-3» частично выполнен из меди
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заложил первый камень в фундамент нового жилого комплекса «Медный-3» в Карабаше. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Текслер и президент РМК Всеволод Левин заложили первый камень в основание нового ЖК. В домах также разместятся поликлиника и кабинет врача-стоматолога», — передает корреспондент агентства. ЖК «Медный-3» будет состоять из двух отдельно стоящих 4-этажных зданий. В них будет 80 квартир плюс нежилые помещения. Для каждой квартиры в цокольных этажах предусмотрены кладовые. В Карабаше уже возведен ЖК «Медный-2». Продолжается строительство ЖК «Медный», который вырастет до размера микрорайона. В нем сдано три дома, строительство продолжается. Текслер прибыл в Карабаш 28 января. Он ознакомился с работами по подготовке к сдаче центра культурного развития, осмотрел новые квартиры для сотрудников «Карабашмеди» и местный бассейн. В планах — встреча с мэром Павлом Титовым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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