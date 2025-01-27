Жители Нижневартовска стали чаще пользоваться общественным транспортом

Перевозчик «Домтрансавто» из Нижневартовска (ХМАО) в 2024 году на четверть увеличил пассажиропоток, поездка в общественном транспорте для вартовчан стала более привлекательной. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.
«Транспортная работа выполнялась на 99,4%. Новые автобусы сделали более привлекательным для вартовчан общественный транспорт, так пассажиропоток вырос на 25 % в среднем по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Изменилась маршрутная сеть, сократился интервал движения автобусов в часы-пик в два раза», — сообщили в пресс-службе компании.
Для более удобного отслеживания движения автобусов компания использовала «Умный транспорт», Яндекса и 2ГИС. В прошлом году также были разработаны 500 карт, на которых изображен олененок Авка — они были выпущены к 94-ой годовщине образования Югры.
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