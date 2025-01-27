27 января 2025

Жители Нижневартовска стали чаще пользоваться общественным транспортом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Домтрансавто» увеличил пассажиропоток на 25%
«Домтрансавто» увеличил пассажиропоток на 25% Фото:

Перевозчик «Домтрансавто» из Нижневартовска (ХМАО) в 2024 году на четверть увеличил пассажиропоток, поездка в общественном транспорте для вартовчан стала более привлекательной. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Транспортная работа выполнялась на 99,4%. Новые автобусы сделали более привлекательным для вартовчан общественный транспорт, так пассажиропоток вырос на 25 % в среднем по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Изменилась маршрутная сеть, сократился интервал движения автобусов в часы-пик в два раза», — сообщили в пресс-службе компании.

Для более удобного отслеживания движения автобусов компания использовала «Умный транспорт», Яндекса и 2ГИС. В прошлом году также были разработаны 500 карт, на которых изображен олененок Авка — они были выпущены к 94-ой годовщине образования Югры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Перевозчик «Домтрансавто» из Нижневартовска (ХМАО) в 2024 году на четверть увеличил пассажиропоток, поездка в общественном транспорте для вартовчан стала более привлекательной. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Транспортная работа выполнялась на 99,4%. Новые автобусы сделали более привлекательным для вартовчан общественный транспорт, так пассажиропоток вырос на 25 % в среднем по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Изменилась маршрутная сеть, сократился интервал движения автобусов в часы-пик в два раза», — сообщили в пресс-службе компании. Для более удобного отслеживания движения автобусов компания использовала «Умный транспорт», Яндекса и 2ГИС. В прошлом году также были разработаны 500 карт, на которых изображен олененок Авка — они были выпущены к 94-ой годовщине образования Югры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...