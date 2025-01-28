В Екатеринбурге задержан бывший статусный полицейский

В Екатеринбурге задержали бывшего начальника уголовного розыска отдела полиции №5 Руслана Халиулина. Об этом URA.RU сообщили три источника в правоохранительных органах.
По данным первого собеседника агентства, силовая операция прошла на той неделе. «Его подозревают в посредничестве во взятке (п. „б“ ч. 3 ст. 291.1 УК РФ — прим. ред.). Якобы он передал деньги, чтобы решить какой-то вопрос, возможно, связанный с уголовным делом его знакомого», — сообщил инсайдер. Второй добавил, что описанный эпизод мог произойти еще несколько лет назад — до отставки Халиулина.
«Следствие не нашло ни взятку, ни переписок или любых других доказательств вины Руслана. Он отказался давать показания, взял 51-ю статью — и за это его решили закрыть в СИЗО», — продолжил инсайдер. «Руслан не заходит в соцсети с 23 января», — дополнил третий источник.
То, что Халиулин заключен под стражу, URA.RU подтвердили в Чкаловском райсуде. За решеткой он будет находиться минимум до 20 марта. Его защита уже подала жалобу на это решение. В пресс-службах свердловских СУ СК и УФСБ не комментируют уголовное дело.
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