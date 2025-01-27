Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общем собрании Комиссии по делам ЮНЕСКО в Москве высоко оценил работу ХМАО в рамках международного взаимодействия. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем telegram-канале.
«Сергей Викторович выделил практику подключения субъектов РФ к взаимодействию на площадке ЮНЕСКО, а также отметил работу Югры в этом направлении в соответствии с национальными интересами нашей страны. Ежегодно в автономном округе под эгидой ЮНЕСКО проходят Международная экологическая акция „Спасти и сохранить“, Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС, Международный фестиваль ремесел коренных народов мира и другие», — подчеркнул Кухарук в публикации.
В 2025 году власти Югры собираются подать заявку на вступление Ханты-Мансийска в сеть творческих городов ЮНЕСКО. Также в планах проведение целого ряда масштабных мероприятий: XXII Международной экологической акции «Спасти и сохранить», VII Международной конференции «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия» под эгидой ЮНЕСКО в рамках XVI Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске.
Югра регулярно проводит масштабные мероприятия под эгидой ЮНЕСКО. ХМАО станет первым регионом, открывшим филиал Национального центра «Россия». Он станет еще одной площадкой для демонстрации достижений и укрепления национальной идентичности.
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