28 января 2025

Житель ХМАО незаконно таксовал на катере на воздушной подушке.Фото

В ХМАО транспортная прокуратура поймала нелегального таксиста на катере-амфибии
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО обнаружили нелегальное речное такси на воздушной подушке
В ХМАО обнаружили нелегальное речное такси на воздушной подушке Фото:

В поселке Приобье Октябрьского района ХМАО мужчина возил людей на катере-амфибии по реке Обь без лицензии и документов. У нелегального таксиста не было прав на управление судном на воздушной подушке, но он брал с людей деньги за проезд, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

«В декабре 2024 года 38-летний житель пгт. Приобье, не имея соответствующей лицензии, за денежное вознаграждение оказывал услуги по перевозке пассажиров на принадлежащем ему маломерном амфибийном судне по акватории реки Обь до пос. Октябрьский. Также у водителя отсутствовало удостоверение на право управления, а само судно не было зарегистрировано в установленном порядке», — указано в сообщении ведомства на официальном сайте.

Мужчине выписали штраф на 75 тысяч рублей. Теперь прокуратура через суд добивается запрета на его работу, пока нелегальный таксист не оформит все документы.

Ранее URA.RU писало, что «Северречфлот» запустил в Ханты-Мансийском районе суда на воздушной подушке для перевозки пассажиров. Они ходили по маршрутам Ханты-Мансийск — Пырьях — Ханты-Мансийск; Ханты-Мансийск — Кышик — Ханты-Мансийск.

Судно на воздушной подушке, которое житель ХМАО использовал в качестве такси
Судно на воздушной подушке, которое житель ХМАО использовал в качестве такси
Фото:

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В поселке Приобье Октябрьского района ХМАО мужчина возил людей на катере-амфибии по реке Обь без лицензии и документов. У нелегального таксиста не было прав на управление судном на воздушной подушке, но он брал с людей деньги за проезд, сообщила Уральская транспортная прокуратура. «В декабре 2024 года 38-летний житель пгт. Приобье, не имея соответствующей лицензии, за денежное вознаграждение оказывал услуги по перевозке пассажиров на принадлежащем ему маломерном амфибийном судне по акватории реки Обь до пос. Октябрьский. Также у водителя отсутствовало удостоверение на право управления, а само судно не было зарегистрировано в установленном порядке», — указано в сообщении ведомства на официальном сайте. Мужчине выписали штраф на 75 тысяч рублей. Теперь прокуратура через суд добивается запрета на его работу, пока нелегальный таксист не оформит все документы. Ранее URA.RU писало, что «Северречфлот» запустил в Ханты-Мансийском районе суда на воздушной подушке для перевозки пассажиров. Они ходили по маршрутам Ханты-Мансийск — Пырьях — Ханты-Мансийск; Ханты-Мансийск — Кышик — Ханты-Мансийск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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