На месторождения в ХМАО ищут водителей нефтевоза за 300 тысяч рублей

В ХМАО ищут вахтовиков, которые будут управлять нефтевозами на месторождениях. Водителям обещают по 200-300 тысяч рублей в месяц.
«Требуется водитель категории B, C на нефтевоз. Свидетельство ДОПОГ (дорожная перевозка опасных грузов) обязательно. Работа вахтовым методом на стратегических месторождениях в ХМАО», — следует из описания вакансии, опубликованной на сервисе онлайн-объявлений.
Работодатель предоставляет бесплатное жилье, питание и спецодежду. Компания также обещает оплатить проезд вахтовикам в обе стороны.
Ранее URA.RU сообщало, что нефтегазохимическая компания в Пыть-Яхе ищет руководителя линейно-производственного управления. Специалисту готовы платить до 520 000 рублей.
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