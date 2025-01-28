28 января 2025

На месторождения в ХМАО ищут водителей нефтевоза за 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителю нефтевоза на месторождениях в ХМАО готовы платить 300 тысяч рублей
Водителю нефтевоза на месторождениях в ХМАО готовы платить 300 тысяч рублей Фото:

В ХМАО ищут вахтовиков, которые будут управлять нефтевозами на месторождениях. Водителям обещают по 200-300 тысяч рублей в месяц.

«Требуется водитель категории B, C на нефтевоз. Свидетельство ДОПОГ (дорожная перевозка опасных грузов) обязательно. Работа вахтовым методом на стратегических месторождениях в ХМАО», — следует из описания вакансии, опубликованной на сервисе онлайн-объявлений.

Работодатель предоставляет бесплатное жилье, питание и спецодежду. Компания также обещает оплатить проезд вахтовикам в обе стороны.

Ранее URA.RU сообщало, что нефтегазохимическая компания в Пыть-Яхе ищет руководителя линейно-производственного управления. Специалисту готовы платить до 520 000 рублей.

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В ХМАО ищут вахтовиков, которые будут управлять нефтевозами на месторождениях. Водителям обещают по 200-300 тысяч рублей в месяц. «Требуется водитель категории B, C на нефтевоз. Свидетельство ДОПОГ (дорожная перевозка опасных грузов) обязательно. Работа вахтовым методом на стратегических месторождениях в ХМАО», — следует из описания вакансии, опубликованной на сервисе онлайн-объявлений. Работодатель предоставляет бесплатное жилье, питание и спецодежду. Компания также обещает оплатить проезд вахтовикам в обе стороны. Ранее URA.RU сообщало, что нефтегазохимическая компания в Пыть-Яхе ищет руководителя линейно-производственного управления. Специалисту готовы платить до 520 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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