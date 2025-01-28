28 января 2025

В аэропорту Нижневартовска сократили время бесплатной стоянки

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Нижневартовска сократили время бесплатной стоянки машин
В аэропорту Нижневартовска сократили время бесплатной стоянки машин Фото:

В международном аэропорту Нижневартовска изменились правила парковки. Провожающие и встречающие могут бесплатно оставить автомобиль только на 15 минут. Раньше время бесплатной стоянки составляло 20 минут, сообщил URA.RU местный житель, столкнувшийся с новыми тарифами.

«Узнал о новых правилах стоянки, когда провожал семью на самолет, и попал на деньги. Оказывается, теперь бесплатно можно стоять около аэропорта только 15 минут, а не 20, как раньше. Заплатил за лишние несколько минут простоя 200 рублей», — рассказал источник агентства.

Согласно обновленному прейскуранту, размещенному на сайте аэропорта, с января 2025 года бесплатны только первые 15 минут стоянки, а далее каждые 60 минут придется платить 200 рублей. Дневной тариф составляет 1000 рублей, а со вторых суток плата снижается до 800 рублей. Для сотрудников аэропорта и организаций, работающих на его территории, предусмотрены абонементы.

URA.RU направило запросы в компанию «Нижневартовск АЭРО» с просьбой прокомментировать изменения. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Нижневартовска (ХМАО) к концу 2024 года начнут ремонтировать первый терминал. Здание обновят в рамках реконструкции воздушной гавани.

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В международном аэропорту Нижневартовска изменились правила парковки. Провожающие и встречающие могут бесплатно оставить автомобиль только на 15 минут. Раньше время бесплатной стоянки составляло 20 минут, сообщил URA.RU местный житель, столкнувшийся с новыми тарифами. «Узнал о новых правилах стоянки, когда провожал семью на самолет, и попал на деньги. Оказывается, теперь бесплатно можно стоять около аэропорта только 15 минут, а не 20, как раньше. Заплатил за лишние несколько минут простоя 200 рублей», — рассказал источник агентства. Согласно обновленному прейскуранту, размещенному на сайте аэропорта, с января 2025 года бесплатны только первые 15 минут стоянки, а далее каждые 60 минут придется платить 200 рублей. Дневной тариф составляет 1000 рублей, а со вторых суток плата снижается до 800 рублей. Для сотрудников аэропорта и организаций, работающих на его территории, предусмотрены абонементы. URA.RU направило запросы в компанию «Нижневартовск АЭРО» с просьбой прокомментировать изменения. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Нижневартовска (ХМАО) к концу 2024 года начнут ремонтировать первый терминал. Здание обновят в рамках реконструкции воздушной гавани.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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