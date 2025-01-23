23 января 2025

ХМАО станет первым регионом, открывшим филиал Национального центра «Россия»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югра стала одним из пилотных регионов, где откроется филиал Национального центра «Россия»
Югра стала одним из пилотных регионов, где откроется филиал Национального центра «Россия» Фото:

В ХМАО откроется филиал Национального центра «Россия», который поручил создать президент страны Владимир Путин для демонстрации достижений, укрепления национальной идентичности и сохранения наследия одноименной международной выставки-форума. На совещании в правительстве Югры запуск отделения в числе одного из первых в государстве анонсировал губернатор автономного округа Руслан Кухарук.

«По итогам защиты проектов, из 15 регионов всего пяти доверено стать первыми территориями, в которых появится филиал Национального центра „Россия“. Перед нашим регионом стоит большая ответственность по созданию площадки, которая позволит объединить в себе ключевые достижения каждого из муниципалитетов Югры», — отметил Кухарук.

Филиал откроют в Ханты-Мансийске до конца 2025 года. Торжественную церемонию приурочат к празднованию 95-летия Югры. «Площадка станет выставочным пространством и местом для проведения культурных мероприятий, образовательных программ, мастер-классов и творческих встреч», — уточнили в правительстве округа.

Ранее URA.RU писало о том, что на ВДНХ по поручению президента открылся музей, посвященный трудовым династиям. Идею создания предложила семья Рещиковых из ХМАО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО откроется филиал Национального центра «Россия», который поручил создать президент страны Владимир Путин для демонстрации достижений, укрепления национальной идентичности и сохранения наследия одноименной международной выставки-форума. На совещании в правительстве Югры запуск отделения в числе одного из первых в государстве анонсировал губернатор автономного округа Руслан Кухарук. «По итогам защиты проектов, из 15 регионов всего пяти доверено стать первыми территориями, в которых появится филиал Национального центра „Россия“. Перед нашим регионом стоит большая ответственность по созданию площадки, которая позволит объединить в себе ключевые достижения каждого из муниципалитетов Югры», — отметил Кухарук. Филиал откроют в Ханты-Мансийске до конца 2025 года. Торжественную церемонию приурочат к празднованию 95-летия Югры. «Площадка станет выставочным пространством и местом для проведения культурных мероприятий, образовательных программ, мастер-классов и творческих встреч», — уточнили в правительстве округа. Ранее URA.RU писало о том, что на ВДНХ по поручению президента открылся музей, посвященный трудовым династиям. Идею создания предложила семья Рещиковых из ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...