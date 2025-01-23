ХМАО станет первым регионом, открывшим филиал Национального центра «Россия»

В ХМАО откроется филиал Национального центра «Россия», который поручил создать президент страны Владимир Путин для демонстрации достижений, укрепления национальной идентичности и сохранения наследия одноименной международной выставки-форума. На совещании в правительстве Югры запуск отделения в числе одного из первых в государстве анонсировал губернатор автономного округа Руслан Кухарук.
«По итогам защиты проектов, из 15 регионов всего пяти доверено стать первыми территориями, в которых появится филиал Национального центра „Россия“. Перед нашим регионом стоит большая ответственность по созданию площадки, которая позволит объединить в себе ключевые достижения каждого из муниципалитетов Югры», — отметил Кухарук.
Филиал откроют в Ханты-Мансийске до конца 2025 года. Торжественную церемонию приурочат к празднованию 95-летия Югры. «Площадка станет выставочным пространством и местом для проведения культурных мероприятий, образовательных программ, мастер-классов и творческих встреч», — уточнили в правительстве округа.
Ранее URA.RU писало о том, что на ВДНХ по поручению президента открылся музей, посвященный трудовым династиям. Идею создания предложила семья Рещиковых из ХМАО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!