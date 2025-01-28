В ХМАО пожарные спасли женщину из горящей пятиэтажки

Пожарные спасли женщину из горящего дома и передали медикам
В Советском районе (ХМАО) пожарные спасли женщину, которая едва не погибла в огне. Возгорание произошло на улице Зои Космодемьянской, сообщает telegram-канал МЧС ХМАО.
«В квартире огнеборцы обнаружили женщину. Сотрудники МЧС России незамедлительно вынесли пострадавшую на свежий воздух в безопасное место. Женщина госпитализирована в Советскую районную больницу» — сообщает telegram-канал ведомства.
Многоквартирник загорелся утром 29 января. Огнеборцы потушили огонь за 15 минут. Предварительно, пожар случился из-за электрооборудования.
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