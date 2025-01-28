28 января 2025

В ХМАО пожарные спасли женщину из горящей пятиэтажки

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Пожарные спасли женщину из горящего дома и передали медикам
Пожарные спасли женщину из горящего дома и передали медикам Фото:

В Советском районе (ХМАО) пожарные спасли женщину, которая едва не погибла в огне. Возгорание произошло на улице Зои Космодемьянской, сообщает telegram-канал МЧС ХМАО.

«В квартире огнеборцы обнаружили женщину. Сотрудники МЧС России незамедлительно вынесли пострадавшую на свежий воздух в безопасное место. Женщина госпитализирована в Советскую районную больницу» — сообщает telegram-канал ведомства.

Многоквартирник загорелся утром 29 января. Огнеборцы потушили огонь за 15 минут. Предварительно, пожар случился из-за электрооборудования.

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В Советском районе (ХМАО) пожарные спасли женщину, которая едва не погибла в огне. Возгорание произошло на улице Зои Космодемьянской, сообщает telegram-канал МЧС ХМАО. «В квартире огнеборцы обнаружили женщину. Сотрудники МЧС России незамедлительно вынесли пострадавшую на свежий воздух в безопасное место. Женщина госпитализирована в Советскую районную больницу» — сообщает telegram-канал ведомства. Многоквартирник загорелся утром 29 января. Огнеборцы потушили огонь за 15 минут. Предварительно, пожар случился из-за электрооборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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