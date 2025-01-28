28 января 2025

Путин поставил России задачу стать лидером в сфере БПЛА к 2030 году

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Россия уже производит передовые беспилотники, пользующиеся популярностью во всем мире
Россия уже производит передовые беспилотники, пользующиеся популярностью во всем мире Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия должна занять лидирующие позиции в сфере беспилотных авиационных систем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию отрасли.

«К 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем», — сказал Путин, чьи слова передала пресс-служба Кремля. Отмечается, что совещание проводится в производственном центре «Самара».

Ранее в России разработали многофункциональные дроны-ретрансляторы, которые также могут применяться как ложные цели. БПЛА получил название «Касатка» и может передавать прямой радиосигнал на дальность до 50 км.

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Россия должна занять лидирующие позиции в сфере беспилотных авиационных систем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию отрасли. «К 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем», — сказал Путин, чьи слова передала пресс-служба Кремля. Отмечается, что совещание проводится в производственном центре «Самара». Ранее в России разработали многофункциональные дроны-ретрансляторы, которые также могут применяться как ложные цели. БПЛА получил название «Касатка» и может передавать прямой радиосигнал на дальность до 50 км.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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