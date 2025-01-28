Путин поставил России задачу стать лидером в сфере БПЛА к 2030 году

Россия должна занять лидирующие позиции в сфере беспилотных авиационных систем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию отрасли.
«К 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем», — сказал Путин, чьи слова передала пресс-служба Кремля. Отмечается, что совещание проводится в производственном центре «Самара».
Ранее в России разработали многофункциональные дроны-ретрансляторы, которые также могут применяться как ложные цели. БПЛА получил название «Касатка» и может передавать прямой радиосигнал на дальность до 50 км.
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