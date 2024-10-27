В Нижневартовске назвали сроки ремонта терминала аэропорта

В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) к концу 2024 года начнут ремонтировать первый терминал. Здание обновят в рамках реконструкции воздушной гавани.
«К ремонтным работам планируют приступить в конце года», — сообщает ВГТРК «Югория». Сейчас проектировщики заканчивают разработку документации. В модернизацию аэропорта уже вложили более полумиллиарда рублей.
Среди прочего в воздушную гавань закупили новую спецтехнику и оборудование. Планируется, что в дальнейшем аэрокомплекс переведут с центральной системы отопления на газовое.
Ранее URA.RU рассказывало, что в аэропорту Нижневартовска начали демонтировать деревянные макеты самолетов. Они стояли на въезде в воздушную гавань более 20 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!