27 октября 2024

В Нижневартовске назвали сроки ремонта терминала аэропорта

В аэропорту Нижневартовска готовятся начать ремонт пассажирского терминала
© Служба новостей «URA.RU»
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Терминал аэропорта начнут ремонтировать в конце года
Терминал аэропорта начнут ремонтировать в конце года Фото:

В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) к концу 2024 года начнут ремонтировать первый терминал. Здание обновят в рамках реконструкции воздушной гавани.

«К ремонтным работам планируют приступить в конце года», — сообщает ВГТРК «Югория». Сейчас проектировщики заканчивают разработку документации. В модернизацию аэропорта уже вложили более полумиллиарда рублей.

Среди прочего в воздушную гавань закупили новую спецтехнику и оборудование. Планируется, что в дальнейшем аэрокомплекс переведут с центральной системы отопления на газовое.

Ранее URA.RU рассказывало, что в аэропорту Нижневартовска начали демонтировать деревянные макеты самолетов. Они стояли на въезде в воздушную гавань более 20 лет.

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В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) к концу 2024 года начнут ремонтировать первый терминал. Здание обновят в рамках реконструкции воздушной гавани. «К ремонтным работам планируют приступить в конце года», — сообщает ВГТРК «Югория». Сейчас проектировщики заканчивают разработку документации. В модернизацию аэропорта уже вложили более полумиллиарда рублей. Среди прочего в воздушную гавань закупили новую спецтехнику и оборудование. Планируется, что в дальнейшем аэрокомплекс переведут с центральной системы отопления на газовое. Ранее URA.RU рассказывало, что в аэропорту Нижневартовска начали демонтировать деревянные макеты самолетов. Они стояли на въезде в воздушную гавань более 20 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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