Котяков сообщил о новой схеме начисления зарплат бюджетникам

Котяков: новая система начисления зарплат бюджетникам заработает к 2027 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Котяков рассказал о разработанной системе оплаты труда работников бюджетной сферы
Котяков рассказал о разработанной системе оплаты труда работников бюджетной сферы Фото:

Новая система оплаты труда работников бюджетной сферы может заработать уже через два года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Мы уже сформировали перечень всех компенсационных и стимулирующих выплат, простраиваем линейку окладов с учетом дифференциации навыков и квалификаций», — пояснил Котяков в ходе пленарного заседания Совета Федерации. Его слова передает «Парламентская газета».

Министр сообщил, что уже рассчитан коэффициент межрегиональной дифференциации в окладах с учетом покупательной способности и зарплат. Для каждой отрасли сформирован перечень из трех пилотных территорий. До 2026 года протестируют новую систему, которая должна полноценно заработать к 2027 году, добавил Котяков.

Ранее стали известны даты, когда пенсионеры смогут получить повышенные пенсии и дополнительные выплаты. Как сообщил Котяков, 39 миллионов граждан период с 3 по 25 февраля получат пенсии, индексированные на 9,5% в соответствии с новыми правилами. Об этом писал MK.RU.

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Новая система оплаты труда работников бюджетной сферы может заработать уже через два года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. «Мы уже сформировали перечень всех компенсационных и стимулирующих выплат, простраиваем линейку окладов с учетом дифференциации навыков и квалификаций», — пояснил Котяков в ходе пленарного заседания Совета Федерации. Его слова передает «Парламентская газета». Министр сообщил, что уже рассчитан коэффициент межрегиональной дифференциации в окладах с учетом покупательной способности и зарплат. Для каждой отрасли сформирован перечень из трех пилотных территорий. До 2026 года протестируют новую систему, которая должна полноценно заработать к 2027 году, добавил Котяков. Ранее стали известны даты, когда пенсионеры смогут получить повышенные пенсии и дополнительные выплаты. Как сообщил Котяков, 39 миллионов граждан период с 3 по 25 февраля получат пенсии, индексированные на 9,5% в соответствии с новыми правилами. Об этом писал MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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