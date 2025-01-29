Котяков сообщил о новой схеме начисления зарплат бюджетникам

Новая система оплаты труда работников бюджетной сферы может заработать уже через два года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
«Мы уже сформировали перечень всех компенсационных и стимулирующих выплат, простраиваем линейку окладов с учетом дифференциации навыков и квалификаций», — пояснил Котяков в ходе пленарного заседания Совета Федерации. Его слова передает «Парламентская газета».
Министр сообщил, что уже рассчитан коэффициент межрегиональной дифференциации в окладах с учетом покупательной способности и зарплат. Для каждой отрасли сформирован перечень из трех пилотных территорий. До 2026 года протестируют новую систему, которая должна полноценно заработать к 2027 году, добавил Котяков.
Ранее стали известны даты, когда пенсионеры смогут получить повышенные пенсии и дополнительные выплаты. Как сообщил Котяков, 39 миллионов граждан период с 3 по 25 февраля получат пенсии, индексированные на 9,5% в соответствии с новыми правилами. Об этом писал MK.RU.
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