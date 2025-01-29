Президент Финляндии назвал условие для открытия границы с РФ

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что открытие границы с Россией зависит от российской стороны. При этом страна закрыла ее в одностороннем порядке, обвинив РФ в отправке просителей убежища.
«Мы пока не видим с российской стороны никаких признаков того, что, если мы откроем границы, подобная инструментализация просителей убежища не повторится», — заявил Стубб в эфире Yle, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что пока у Финляндии нет уверенности в том, что это не повторится, открыть границу будет сложно. Глава государства заключил, что мяч на стороне России.
Ограничения на пересечения границы Финляндия стала вводить еще в 2023 году. Это было связано с увеличением числа беженцев из третьих стран.
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