Президент Финляндии назвал условие для открытия границы с РФ

В Финляндии заявили, что открытие границы зависит от России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава Финляндии назвал условие для открытия границы с РФ
Глава Финляндии назвал условие для открытия границы с РФ Фото:

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что открытие границы с Россией зависит от российской стороны. При этом страна закрыла ее в одностороннем порядке, обвинив РФ в отправке просителей убежища. 

«Мы пока не видим с российской стороны никаких признаков того, что, если мы откроем границы, подобная инструментализация просителей убежища не повторится», — заявил Стубб в эфире Yle, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что пока у Финляндии нет уверенности в том, что это не повторится, открыть границу будет сложно. Глава государства заключил, что мяч на стороне России. 

Ограничения на пересечения границы Финляндия стала вводить еще в 2023 году. Это было связано с увеличением числа беженцев из третьих стран. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что открытие границы с Россией зависит от российской стороны. При этом страна закрыла ее в одностороннем порядке, обвинив РФ в отправке просителей убежища.  «Мы пока не видим с российской стороны никаких признаков того, что, если мы откроем границы, подобная инструментализация просителей убежища не повторится», — заявил Стубб в эфире Yle, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что пока у Финляндии нет уверенности в том, что это не повторится, открыть границу будет сложно. Глава государства заключил, что мяч на стороне России.  Ограничения на пересечения границы Финляндия стала вводить еще в 2023 году. Это было связано с увеличением числа беженцев из третьих стран. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...