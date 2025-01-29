Пермякам увеличат социальные пособия

В Пермском крае проиндексируют социальные выплаты и пособия. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
«Социальные выплаты и пособия будут увеличены на 9,5%. Среди тех, кому увеличат жители, работавшие в тылу во время Великой Отечественной войны, ветераны труда, многодетные семьи, нуждающиеся в поддержке, супруги участников СВО за рождение ребенка», — написал Махонин.
Также с 1 апреля будет проиндексирована зарплата сотрудников бюджетной сферы, которые напрямую не занимаются, например, педагогической или медицинской деятельностью, но работают в этой отрасли. Это могут быть работники административных отделов, юристы, экономисты, инженеры и специалисты, обеспечивающие работу бюджетных учреждений. Законопроект об индексации зарплат и выплат будет рассмотрен в краевом парламенте в марте.
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