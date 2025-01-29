29 января 2025

Пермякам увеличат социальные пособия

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Махонин принял решение об увеличении выплат
Дмитрий Махонин принял решение об увеличении выплат Фото:

В Пермском крае проиндексируют социальные выплаты и пособия. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

«Социальные выплаты и пособия будут увеличены на 9,5%. Среди тех, кому увеличат жители, работавшие в тылу во время Великой Отечественной войны, ветераны труда, многодетные семьи, нуждающиеся в поддержке, супруги участников СВО за рождение ребенка», — написал Махонин.

Также с 1 апреля будет проиндексирована зарплата сотрудников бюджетной сферы, которые напрямую не занимаются, например, педагогической или медицинской деятельностью, но работают в этой отрасли. Это могут быть работники административных отделов, юристы, экономисты, инженеры и специалисты, обеспечивающие работу бюджетных учреждений. Законопроект об индексации зарплат и выплат будет рассмотрен в краевом парламенте в марте.

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В Пермском крае проиндексируют социальные выплаты и пособия. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. «Социальные выплаты и пособия будут увеличены на 9,5%. Среди тех, кому увеличат жители, работавшие в тылу во время Великой Отечественной войны, ветераны труда, многодетные семьи, нуждающиеся в поддержке, супруги участников СВО за рождение ребенка», — написал Махонин. Также с 1 апреля будет проиндексирована зарплата сотрудников бюджетной сферы, которые напрямую не занимаются, например, педагогической или медицинской деятельностью, но работают в этой отрасли. Это могут быть работники административных отделов, юристы, экономисты, инженеры и специалисты, обеспечивающие работу бюджетных учреждений. Законопроект об индексации зарплат и выплат будет рассмотрен в краевом парламенте в марте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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