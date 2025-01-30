В Петербурге провели масштабный рейд по мигрантам. Видео

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В результате рейда было задержано около 100 мигрантов
В результате рейда было задержано около 100 мигрантов Фото:

Петербургская полиция провела масштабный профилактический рейд, направленный на выявление нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в МВД России по Петербургу и Ленобласти.

«Петербургская полиция провела профилактический рейд, направленный на выявление нарушений миграционного законодательства. При этом для большей эффективности проверки затронули не только места нахождения иностранцев, но и крупные автомагистрали, с учетом значительного числа иностранных водителей», — сообщают ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале.

В ходе операции были задействованы различные подразделения полиции и сотрудники Росгвардии. Всего было остановлено около 200 автомобилей, и у почти 300 человек проверены документы. Из них 24 иностранных гражданина были выявлены как нарушители миграционного законодательства. Кроме того, шестеро водителей были привлечены к ответственности за нарушения Правил дорожного движения.

Особое внимание в ходе рейда было уделено южной части города, включая Московский и Колпинский районы. Полиция провела проверки на двух крупных стройках на Пулковском шоссе, овощебазе на Софийской улице в Петро-Славянке и ряде других объектов. В результате было выявлено около 500 иностранных рабочих, из которых более 100 нарушили порядок пребывания в России. Они были доставлены в отделы полиции для дальнейшего привлечения к административной ответственности.

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Петербургская полиция провела масштабный профилактический рейд, направленный на выявление нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в МВД России по Петербургу и Ленобласти. «Петербургская полиция провела профилактический рейд, направленный на выявление нарушений миграционного законодательства. При этом для большей эффективности проверки затронули не только места нахождения иностранцев, но и крупные автомагистрали, с учетом значительного числа иностранных водителей», — сообщают ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. В ходе операции были задействованы различные подразделения полиции и сотрудники Росгвардии. Всего было остановлено около 200 автомобилей, и у почти 300 человек проверены документы. Из них 24 иностранных гражданина были выявлены как нарушители миграционного законодательства. Кроме того, шестеро водителей были привлечены к ответственности за нарушения Правил дорожного движения. Особое внимание в ходе рейда было уделено южной части города, включая Московский и Колпинский районы. Полиция провела проверки на двух крупных стройках на Пулковском шоссе, овощебазе на Софийской улице в Петро-Славянке и ряде других объектов. В результате было выявлено около 500 иностранных рабочих, из которых более 100 нарушили порядок пребывания в России. Они были доставлены в отделы полиции для дальнейшего привлечения к административной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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