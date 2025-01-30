Ведение Западом прокси-войны против России на территории Украины не достигло успеха, в результате чего европейские страны вновь проявляют интерес к закупкам российского газа. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в своих социальных сетях.
«Идиотизм прокси-войны ЕС и НАТО против России <…> И в конце всего этого — „Давайте просто включим российский газ“, — написал Боуз в социальной сети X. Так он прокомментировал заголовок новости Financial Times. По словам журналиста, в результате конфликта России и Украины погибло миллион украинцев, экономика Европейского Союза оказалась на грани краха, а массовая коррупция в Киеве достигла критического уровня.
Ранее издание Financial Times сообщало, что в Евросоюзе ведутся дискуссии о возобновлении закупок российского газа в контексте возможного разрешения конфликта на Украине. Отмечается, что предложение нашло поддержку у некоторых представителей Германии и Венгрии, а также других стран-членов ЕС, передает RT.
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