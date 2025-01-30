30 января 2025

Челябинский клуб «Трактор» обыграл подмосковный «Витязь» со счетом 2:0

© Служба новостей «URA.RU»
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«Трактор» разгромил аутсайдера Западной конференции
«Трактор» разгромил аутсайдера Западной конференции Фото:

В Балашихе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный клуб «Витязь» встретился с челябинским «Трактором». Итогом встречи стала победа гостей с результатом 2:0.

«Матч игроки „Трактора“ начали не в самой лучшей форме. Но добавили по ходу встречи, что позволило забрать победу. В такой период сезона любая победа важна», — заявили в пресс-службе «Трактора». 

На протяжении первых двух периодов ни одной команде не удалось поразить ворота соперника. Однако в середине третьего периода Виталий Кравцов открыл счёт и вывел «Трактор» вперёд. В заключительные минуты матча Кравцов забросил шайбу в пустые ворота противника, тем самым оформив дубль.

Стоит отметить, что в текущем сезоне челябинский «Трактор» провёл 53 матча и набрал 72 очка, что позволяет ему занимать первую строчку в восточной группе. В свою очередь, «Витязь» с 43 очками располагается на предпоследнем, десятом месте в турнирной таблице Западной конференции.

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В Балашихе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный клуб «Витязь» встретился с челябинским «Трактором». Итогом встречи стала победа гостей с результатом 2:0. «Матч игроки „Трактора“ начали не в самой лучшей форме. Но добавили по ходу встречи, что позволило забрать победу. В такой период сезона любая победа важна», — заявили в пресс-службе «Трактора».  На протяжении первых двух периодов ни одной команде не удалось поразить ворота соперника. Однако в середине третьего периода Виталий Кравцов открыл счёт и вывел «Трактор» вперёд. В заключительные минуты матча Кравцов забросил шайбу в пустые ворота противника, тем самым оформив дубль. Стоит отметить, что в текущем сезоне челябинский «Трактор» провёл 53 матча и набрал 72 очка, что позволяет ему занимать первую строчку в восточной группе. В свою очередь, «Витязь» с 43 очками располагается на предпоследнем, десятом месте в турнирной таблице Западной конференции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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