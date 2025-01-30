Челябинский клуб «Трактор» обыграл подмосковный «Витязь» со счетом 2:0

В Балашихе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный клуб «Витязь» встретился с челябинским «Трактором». Итогом встречи стала победа гостей с результатом 2:0.
«Матч игроки „Трактора“ начали не в самой лучшей форме. Но добавили по ходу встречи, что позволило забрать победу. В такой период сезона любая победа важна», — заявили в пресс-службе «Трактора».
На протяжении первых двух периодов ни одной команде не удалось поразить ворота соперника. Однако в середине третьего периода Виталий Кравцов открыл счёт и вывел «Трактор» вперёд. В заключительные минуты матча Кравцов забросил шайбу в пустые ворота противника, тем самым оформив дубль.
Стоит отметить, что в текущем сезоне челябинский «Трактор» провёл 53 матча и набрал 72 очка, что позволяет ему занимать первую строчку в восточной группе. В свою очередь, «Витязь» с 43 очками располагается на предпоследнем, десятом месте в турнирной таблице Западной конференции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!