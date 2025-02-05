В Челябинске 62-летняя пенсионерка, бывшая сотрудница нефтяной компании, перевела мошенникам 22 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«Пенсионерка из Челябинска попалась на удочку мошенников и перечислила им 22 миллиона рублей. Потерпевшей поступило сообщение от якобы сотрудника ФСБ», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Женщину обвинили в том, что она пыталась перевести деньги террористам для помощи Украины. «Они сказали, что если я не окажу сотрудничество в расследовании, то на меня заведут уголовное дело», — рассказала потерпевшая.
Ей посоветовали снять все деньги и перечислить их на указанный мошенниками «социальный счет». «Я была так напугана, что не стала никому ничего говорить», — добавила потерпевшая. Позднее ей сообщили, что переактивация единого лицевого счета может занять около года. Но процесс можно ускорить, если перевести еще полтора миллиона рублей. Только тогда женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.
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