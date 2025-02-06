Госсекретарь США наотрез отказался от саммита G20 из-за одной вещи

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что отказывается принимать участие в саммите G20 в Йоханнесбурге. В качестве причины он заявил, что Южно-Африканская Республика (ЮАР) совершает «очень плохие вещи», в частности, транслируют антиамериканизм.
«Я не буду присутствовать на саммите G20 в Йоханнесбурге. Южная Африка совершает очень плохие вещи... Моя работа — продвигать национальные интересы Америки, а не тратить деньги налогоплательщиков и потакать антиамериканизму», — заявил Рубио в соцсети Х.
Глава Госдепартамента также отметил, что Южно-Африканская Республика осуществляет экспроприацию частной собственности. Кроме того, по его мнению, ЮАР использует платформу G20, чтобы продвигать принципы «солидарности, равенства и устойчивости», которые также являются темой мероприятия.
Саммит G20 состоится с 22 по 23 ноября 2025 года. На данный момент председателем сообщества является Южная Африка. Ожидается, что ЮАР возглавит развитие в прогрессивных, ориентированных на человека подходах, а также будет принимать важные решения в условиях текущего раздробленного геополитического ландшафта мира. Республика останется на посту председателя G20 до 1 декабря 2025 года, после чего передаст полномочия США.
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