В Кремле пока не комментируют идею Филимонова запретить аборты

В Кремле не комментируют идею о запрете абортов в Вологодской области
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле оставили без комментариев идею властей Вологодской области о полном запрете абортов
В Кремле оставили без комментариев идею властей Вологодской области о полном запрете абортов Фото:

В Кремле оставили без комментария вопрос об идее губернатора Вологодской области Георгия Филимонова полностью запретить аборты в регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, отметил, что пока такое решение не принято, поэтому что-то комментировать рано.

«Не могу ничего комментировать. [Власти Вологодской области] только планируют совещание [по этой теме]», — отметил представитель Кремля.

Власти Вологодской области хотят полностью запретить в регионе аборты, за исключением случаев, когда есть медицинские показания. Губернатор Георгий Филимонов анонсировал большое совещание на этот счет в середине февраля. Ранее Филимонов выступал за введение «сухого» закона в регионе.

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В Кремле оставили без комментария вопрос об идее губернатора Вологодской области Георгия Филимонова полностью запретить аборты в регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, отметил, что пока такое решение не принято, поэтому что-то комментировать рано. «Не могу ничего комментировать. [Власти Вологодской области] только планируют совещание [по этой теме]», — отметил представитель Кремля. Власти Вологодской области хотят полностью запретить в регионе аборты, за исключением случаев, когда есть медицинские показания. Губернатор Георгий Филимонов анонсировал большое совещание на этот счет в середине февраля. Ранее Филимонов выступал за введение «сухого» закона в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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