Перевозчику, подпортившему транспортную реформу в Екатеринбурге, дали второй шанс

ПАТП «Город» займется обслуживанием маршрутов №47 и №60 в Екатеринбурге

10 февраля 2025 в 19:07 Размер текста - 17 +

Маршруты №47 и №60 могли остаться без перевозчика Фото: Илья Московец © URA.RU Автобусному перевозчику ООО «ПАТП „Город“», который испортил транспортную реформу в Екатеринбурге, не успев заключить контракты на обслуживание двух автобусных маршрутов — №47 и №60, дали возможность сделать это со второй попытки. Но перед этим директора компании жестко отчитали, сообщил URA.RU осведомленный источник. В январе мэрия Екатеринбурга перешла с автобусными перевозчиками на брутто-контракты. Отныне транспортные предприятия будут получать плату за километры, а выручка пойдет в городской бюджет. Это ключевой этап транспортной реформы, призванный поменять качество услуги. Предполагалось, что победители аукционов (все маршруты разбили на несколько лотов — крупные и поменьше) заработают по новым правилам в одно время. Но «ПАТП „Город“», хоть и выиграло тендер, не успело заключить контракт. Администрация была в ярости. «[Директора компании Вячеслава] Волкова вызывали к [профильному вице-мэру Рустаму] Галямову, был очень жесткий разговор», — знает собеседник URA.RU. Но после этого ПАТП «Город» заявилось на объявленный вновь конкурс и стало его победителем. Информация об этом появилась 10 февраля на сайте госзакупок. «Заявка [новая] на эти маршруты [№47 и №60] поступила только от ПАТП „Город“. 21 февраля будет заключен договор. Если ПАТП не допустит ошибок с документами, получит маршруты», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. При этом стоимость лота снизилась. Изначально она составляла более 163 миллионов рублей, а в новой версии — уже 147,5 миллиона рублей. Автобус №47 курсирует от микрорайона Елизавет до ТЦ «Мега», а №60 — от УрФУ до микрорайона Химмаш. Маршруты охватывают пять районов города — Чкаловский, Ленинский, Верх-Исетский, Кировский, Октябрьский. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Автобусному перевозчику ООО «ПАТП „Город“», который испортил транспортную реформу в Екатеринбурге, не успев заключить контракты на обслуживание двух автобусных маршрутов — №47 и №60, дали возможность сделать это со второй попытки. Но перед этим директора компании жестко отчитали, сообщил URA.RU осведомленный источник. В январе мэрия Екатеринбурга перешла с автобусными перевозчиками на брутто-контракты. Отныне транспортные предприятия будут получать плату за километры, а выручка пойдет в городской бюджет. Это ключевой этап транспортной реформы, призванный поменять качество услуги. Предполагалось, что победители аукционов (все маршруты разбили на несколько лотов — крупные и поменьше) заработают по новым правилам в одно время. Но «ПАТП „Город“», хоть и выиграло тендер, не успело заключить контракт. Администрация была в ярости. «[Директора компании Вячеслава] Волкова вызывали к [профильному вице-мэру Рустаму] Галямову, был очень жесткий разговор», — знает собеседник URA.RU. Но после этого ПАТП «Город» заявилось на объявленный вновь конкурс и стало его победителем. Информация об этом появилась 10 февраля на сайте госзакупок. «Заявка [новая] на эти маршруты [№47 и №60] поступила только от ПАТП „Город“. 21 февраля будет заключен договор. Если ПАТП не допустит ошибок с документами, получит маршруты», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. При этом стоимость лота снизилась. Изначально она составляла более 163 миллионов рублей, а в новой версии — уже 147,5 миллиона рублей. Автобус №47 курсирует от микрорайона Елизавет до ТЦ «Мега», а №60 — от УрФУ до микрорайона Химмаш. Маршруты охватывают пять районов города — Чкаловский, Ленинский, Верх-Исетский, Кировский, Октябрьский.