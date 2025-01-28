Пять районов Екатеринбурга рискуют остаться без автобусов

Автобусы №47 и №60 в Екатеринбурге остались без перевозчика

28 января 2025 в 21:45 Размер текста - 17 +

Компания «ПАТП „Город“» выиграла тендер на два автобусных маршрута Фото: Илья Московец © URA.RU Автобусный перевозчик «ПАТП „Город“», который выиграл тендер и должен был в ближайшие полгода обслуживать маршруты №47 и №60 (охватывают пять районов города — Чкаловский, Ленинский, Верх-Истетский, Кировский, Октябрьский) уклонился от заключения договора. Информация об этом появилась 28 января на сайте госзакупок. Торги завершились 15 января. Начальная цена лота составила более 163 миллионов рублей. «ПАТП „Город“» впервые участвовало в конкурсе как самостоятельный игрок. До этого предприятие как субподрядчик обслуживало маршруты, которые доставались ЕМУП «Гортранс». Маршрут № 47 курсирует от микрорайона Елизавет до ТЦ «Мега». Проходит по улице Бисертская, далее Елизаветинское шоссе, Походная, Южный проезд, Самолетная, Щербакова, Белинского, Щорса, Амундсена, Академика Бардина, Серафимы Дерябиной, Начдива Васильева, Заводская, Репина, Светлореченская, Объездная дорога, Металлургов. Маршрут № 60 двигается от УрФУ до микрорайона Химмаш. Автобус идет в прямом направлении через улицу Дагестанская, Инженерная, Грибоедова, Пархоменко, Щербакова, Белинского, Малышева, 8 Марта, проспект Ленина, улица Мира. И в обратном — через Мира, Ленина, 8 Марта, Малышева, Розы Люксембург, Декабристов, Чапаева, Фрунзе, Белинского, Щербакова, Пархоменко, Грибоедова, Инженерную, выходя на Дагестанскую. 32 лота по новой системе брутто-контрактов (когда перевозчик получает плату за километры, а выручка с билетов идет в городской бюджет) разыграли на прошлой неделе. Начать работу победители должны с 1 февраля. Серьезной борьбы за маршруты не было, поскольку администрация заключает контракты только на полгода, и фактически этот период — переходный. Реальная конкуренция — вероятно, с участием крупных федеральных игроков — ожидается в конце лета, когда мэрия будет разыгрывать контракты на следующие три-пять лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Автобусный перевозчик «ПАТП „Город“», который выиграл тендер и должен был в ближайшие полгода обслуживать маршруты №47 и №60 (охватывают пять районов города — Чкаловский, Ленинский, Верх-Истетский, Кировский, Октябрьский) уклонился от заключения договора. Информация об этом появилась 28 января на сайте госзакупок. Торги завершились 15 января. Начальная цена лота составила более 163 миллионов рублей. «ПАТП „Город“» впервые участвовало в конкурсе как самостоятельный игрок. До этого предприятие как субподрядчик обслуживало маршруты, которые доставались ЕМУП «Гортранс». Маршрут № 47 курсирует от микрорайона Елизавет до ТЦ «Мега». Проходит по улице Бисертская, далее Елизаветинское шоссе, Походная, Южный проезд, Самолетная, Щербакова, Белинского, Щорса, Амундсена, Академика Бардина, Серафимы Дерябиной, Начдива Васильева, Заводская, Репина, Светлореченская, Объездная дорога, Металлургов. Маршрут № 60 двигается от УрФУ до микрорайона Химмаш. Автобус идет в прямом направлении через улицу Дагестанская, Инженерная, Грибоедова, Пархоменко, Щербакова, Белинского, Малышева, 8 Марта, проспект Ленина, улица Мира. И в обратном — через Мира, Ленина, 8 Марта, Малышева, Розы Люксембург, Декабристов, Чапаева, Фрунзе, Белинского, Щербакова, Пархоменко, Грибоедова, Инженерную, выходя на Дагестанскую. 32 лота по новой системе брутто-контрактов (когда перевозчик получает плату за километры, а выручка с билетов идет в городской бюджет) разыграли на прошлой неделе. Начать работу победители должны с 1 февраля. Серьезной борьбы за маршруты не было, поскольку администрация заключает контракты только на полгода, и фактически этот период — переходный. Реальная конкуренция — вероятно, с участием крупных федеральных игроков — ожидается в конце лета, когда мэрия будет разыгрывать контракты на следующие три-пять лет.