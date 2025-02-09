Прокуратура ХМАО добилась выплаты полумиллиарда рублей долгов по зарплате

В ХМАО прокуратура за год заставила компании выплатить сотрудникам более 450 млн рублей задолженности по оплате труда. Зарплату получили более 7000 работников, сообщила окружная прокуратура.
«Мерами прокурорского реагирования в прошедшем году удалось добиться погашения долгов на общую сумму свыше 450 млн рублей. Восстановлены трудовые права почти семи тысяч граждан», — сообщило ведомство на официальном сайте.
Прокуратура установила больше двух тысяч случаев нарушения закона в области оплаты труда. К ответственности привлекли более 400 работодателей, которые задерживали зарплаты. На восемь компаний завели уголовные дела.
Ранее URA.RU писало, что руководитель строительной компании «Нив Строй» в Мегионе погасил долги по зарплате сотрудникам после вмешательства прокуратуры. У предприятия образовалась задолженность по заработной плате перед работниками в сумме более двух миллионов рублей.
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