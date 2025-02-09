09 февраля 2025

Прокуратура ХМАО добилась выплаты полумиллиарда рублей долгов по зарплате

© Служба новостей «URA.RU»
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Компании ХМАО отдали почти полмиллиарда рублей долгов работникам после вмешательства прокуратуры
Компании ХМАО отдали почти полмиллиарда рублей долгов работникам после вмешательства прокуратуры Фото:

В ХМАО прокуратура за год заставила компании выплатить сотрудникам более 450 млн рублей задолженности по оплате труда. Зарплату получили более 7000 работников, сообщила окружная прокуратура.

«Мерами прокурорского реагирования в прошедшем году удалось добиться погашения долгов на общую сумму свыше 450 млн рублей. Восстановлены трудовые права почти семи тысяч граждан», — сообщило ведомство на официальном сайте.

Прокуратура установила больше двух тысяч случаев нарушения закона в области оплаты труда. К ответственности привлекли более 400 работодателей, которые задерживали зарплаты. На восемь компаний завели уголовные дела.

Ранее URA.RU писало, что руководитель строительной компании «Нив Строй» в Мегионе погасил долги по зарплате сотрудникам после вмешательства прокуратуры. У предприятия образовалась задолженность по заработной плате перед работниками в сумме более двух миллионов рублей.

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В ХМАО прокуратура за год заставила компании выплатить сотрудникам более 450 млн рублей задолженности по оплате труда. Зарплату получили более 7000 работников, сообщила окружная прокуратура. «Мерами прокурорского реагирования в прошедшем году удалось добиться погашения долгов на общую сумму свыше 450 млн рублей. Восстановлены трудовые права почти семи тысяч граждан», — сообщило ведомство на официальном сайте. Прокуратура установила больше двух тысяч случаев нарушения закона в области оплаты труда. К ответственности привлекли более 400 работодателей, которые задерживали зарплаты. На восемь компаний завели уголовные дела. Ранее URA.RU писало, что руководитель строительной компании «Нив Строй» в Мегионе погасил долги по зарплате сотрудникам после вмешательства прокуратуры. У предприятия образовалась задолженность по заработной плате перед работниками в сумме более двух миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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