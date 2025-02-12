Смольный заплатит 8,3 млн рублей компенсации за землю в Петербурге

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в судебном разбирательстве обязал Смольный выплатить компенсацию ООО «ТД Старлит» за изъятие земельного участка, использованного для строительства участка Софийской улицы. Сумма компенсации составила 8,3 млн рублей. Об этом сообщил «Деловой Петербург».
«Компания взыскивала убытки, „причинённые фактическим изъятием части земельного участка для государственных нужд“, в размере 8,3 млн рублей. <...> Как следует из решения суда, на участке размещены „конструктивные элементы“ строительства Софийской улицы», — пишет «Деловой Петербург».
«ТД Старлит» владеет земельным участком площадью 160 тысяч квадратных метров, расположенным восточнее развязки Софийской улицы и Колпинского шоссе. Участок был приобретен на торгах после банкротства предыдущего владельца, ООО «Арт–Декор», в 2014 году. Однако, право собственности было зарегистрировано только в 2022 году из-за наличия арестов. По данным суда, часть участка была использована для строительства без соблюдения официальной процедуры изъятия, что привело к фактическому лишению «ТД Старлит» владения этими землями. Изъятие произошло еще до того, как «ТД Старлит» стало официальным владельцем, но право требования убытков было передано от «Арт–декор».
Суд признал, что действия по изъятию земли производились без необходимых процедур и решений, что стало основанием для удовлетворения требований о компенсации. Ответчик, городская Дирекция транспортного строительства и комитет по развитию транспортной инфраструктуры, отказывался выплатить компенсацию, указывая на то, что на момент строительства «ТД Старлит» не был владельцем участка.
Управляющий партнер 4R Group Михаил Бойцов, комментируя ситуацию, отметил, что изъятие земель под строительные проекты не является редкостью, но обычно, если соблюдаются все процедуры, дело не доходит до суда. В данном случае судебное решение подчеркивает важность соблюдения законных процедур при изъятии земель для государственных нужд.
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