Китаец запустит завод по производству подшипников в Пермском крае

Бизнесмен из Китая и пермские предприниматели ведут переговоры о возобновлении производства подшипников на Юго-Камском машзаводе (ЮКМЗ). Это станет возможно, если будут найдены средства для инвестиций.
«На территории бывшего Юго-Камского машзавода может возобновиться производство в рамках учрежденного ООО „Пермский подшипниковый завод“ (ППЗ). Среди соучредителей числится гражданин Китая Тан Цинюань», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на совладелицу ППЗ Анастасию Вшивкову.
На заводе планируют производить продукцию, которая может пользоваться спросом у военных и гражданских компаний. По данным издания, ЮКМЗ в 2023 году был признан банкротом и продан на торгах предпринимателю Андрею Полозникову. Он также является соучредителем компании «Барбарис», которая застраивает коттеджный поселок в Паздерино.
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