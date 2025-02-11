11 февраля 2025

Китаец запустит завод по производству подшипников в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Учредителями предприятия являются гражданин Китая и пермские предприниматели
Учредителями предприятия являются гражданин Китая и пермские предприниматели Фото:

Бизнесмен из Китая и пермские предприниматели ведут переговоры о возобновлении производства подшипников на Юго-Камском машзаводе (ЮКМЗ). Это станет возможно, если будут найдены средства для инвестиций.

«На территории бывшего Юго-Камского машзавода может возобновиться производство в рамках учрежденного ООО „Пермский подшипниковый завод“ (ППЗ). Среди соучредителей числится гражданин Китая Тан Цинюань», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на совладелицу ППЗ Анастасию Вшивкову.

На заводе планируют производить продукцию, которая может пользоваться спросом у военных и гражданских компаний. По данным издания, ЮКМЗ в 2023 году был признан банкротом и продан на торгах предпринимателю Андрею Полозникову. Он также является соучредителем компании «Барбарис», которая застраивает коттеджный поселок в Паздерино.

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Бизнесмен из Китая и пермские предприниматели ведут переговоры о возобновлении производства подшипников на Юго-Камском машзаводе (ЮКМЗ). Это станет возможно, если будут найдены средства для инвестиций. «На территории бывшего Юго-Камского машзавода может возобновиться производство в рамках учрежденного ООО „Пермский подшипниковый завод“ (ППЗ). Среди соучредителей числится гражданин Китая Тан Цинюань», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на совладелицу ППЗ Анастасию Вшивкову. На заводе планируют производить продукцию, которая может пользоваться спросом у военных и гражданских компаний. По данным издания, ЮКМЗ в 2023 году был признан банкротом и продан на торгах предпринимателю Андрею Полозникову. Он также является соучредителем компании «Барбарис», которая застраивает коттеджный поселок в Паздерино.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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