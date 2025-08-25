Экс-строитель обхода Чусового заплатил многомиллионный штраф за сговор

В Пермское УФАС поступили документы, подтверждающие уплату административного штрафа в размере 11,7 млн рублей, который был наложен на ООО «Мостострой-12» в 2016 году. Данная фирма является бывшим подрядчиком по строительству обходной дороги Чусового (Пермский край).
«В 2015 году Минзакупок Пермского края организовало аукцион по выбору подрядчика для строительства этого объекта. В торгах приняли участие ООО „Мостострой-12“ и ООО „Уренгойдорстрой“. В процессе аукциона ООО „Мостострой-12“ снизило цену контракта на максимально допустимые 0,5%, а ООО „Уренгойдорстрой“ предложило снижение лишь на 1 копейку. Победителем конкурса стало ООО „Мостострой-12“, заключившее контракт на сумму 1,9 млрд рублей», — сообщает Пермское УФАС России в соцсети «Вконтакте».
Однако в 2016 году Пермское УФАС выявило наличие картельного соглашения между ООО «Мостострой-12» и ООО «Уренгойдорстрой». Компании получили по 11,7 млн рублей штрафа каждая. Участники картеля пытались оспорить решение и предписание антимонопольного органа, однако Арбитражный суд города Москвы в 2017 году поддержал позицию ведомства.
В том же году ООО «Мостострой-12» было признано банкротом. Благодаря своевременной подаче заявления о включении в реестр требований кредиторов при банкротстве, Пермскому УФАС удалось добиться взыскания назначенного штрафа. Таким образом, спустя девять лет после совершения антимонопольного правонарушения компания полностью выплатила сумму штрафа, которая поступила в доход федерального бюджета.
Параллельно с антимонопольным разбирательством обстоятельствами проведения аукциона занялись и правоохранительные органы. В ходе расследования сотрудники УФСБ установили, что экс-министр транспорта Пермского края Алмаз Закиев получил взятку в виде продажи своей квартиры по завышенной на 8,4 млн рублей цене. В обмен на это он оказал содействие ООО «Мостострой-12» при заключении госконтракта на строительство обхода Чусового. В мае 2019 года суд приговорил Алмаза Закиева к 8,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
