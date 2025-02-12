В Свердловской области взлетели зарплаты ученых

В Свердловской области средние зарплатные предложения для инженеров и научных сотрудников выросли на 14% за год. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работы».
«В 2025 году соискатели на вакансии инженеров и научных сотрудников могли рассчитывать в среднем на 77,4 тысяч рублей в месяц», — говорится в релизе. Там же отмечается, что сильнее всего выросли зарплаты лаборантов — на 44%, до 44,8 тысяч рублей
Также в тройку лидеров вошла профессия технолога. За полный рабочий день работодатели были готовы предложить в среднем 78,2 тысяч рублей (+12% за год).
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