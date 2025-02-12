ФАС заинтересовалась крупными магазинами, продающими новинку от Samsung

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку крупных торговых сетей. Поводом для этого стали подозрения в ценовом сговоре при продаже новинок от Samsung, в частности, флагмана Galaxy S25.
«ФАС проверит крупные розничные сети на предмет ценового сговора при продаже новинок от Samsung», — сообщает газета «Известия». Там добавили, что цена флагмана Galaxy S25 в разных сетях почти одинаковая, что может указывать на незаконную координацию цен со стороны производителей или импортеров. Ритейлеры отрицают наличие сговора, уточняя, что подобные ценовые стандарты могут быть связаны с условиями параллельного импорта и состоянием рыночной конъюнктуры.
Эксперты полагают, что единые цены больше связаны с объективными факторами, такими как недостаток запасов товара и высокие закупочные цены от дистрибьюторов. Тем не менее, за фиксированные цены могут последовать штрафы и предписания от ФАС, как это уже происходило в прошлом с другими брендами. Спорный момент состоит в том, что в других странах подобные рекомендации производителей считаются нормой, тогда как в России это расценивается как нарушение антимонопольного законодательства.
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