С челябинских предприятий ЖКХ взыскивают 500 млн рублей за электроэнергию

В Челябинской области подтвержденный долг коммунальных предприятий перед гарантирующим поставщиком электроэнергии в регионе — «Уралэнергосбытом» достиг 500 млн рублей. Такая задолженность находится на исполнении ГУ ФССП России по региону. Об этом сообщили в пресс-службе гарантирующего поставщика.
«Главные должники за электроэнергию предприятия ЖКХ, которые относятся к категории неотключаемых и часто кредитуются за счет энергетиков. Мы хотим сформировать привычку платить вовремя. К сожалению, некоторые главы предприятий ЖКХ не хотят работать в открытую, копят долги и продолжают пользоваться серыми схемами вывода денежных средств с компаний», — рассказал первый заместитель гендиректора «Уралэнергосбыта» Андрей Святых. Чтобы избежать неплатежей, компания ведет работу с муниципалитетами, например, проводит обучающие семинары по вопросам финансовой грамотности, тарифообразования и эксплуатации технологического оборудования.
Ранее суд мирового участка города Еманжелинска назначил директору ООО «Комсервис» штраф 100 тысяч рублей за неуплату задолженностей. Руководителя предприятия обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта», сообщается на сайте ГУФССП России по Челябинской области. Там также говорится, что несмотря на ряд судебных решений долги предприятия оставались непогашенными, а деньгами его директор распоряжался по своему усмотрению. Общая задолженность «Комсервис» по делам на момент возбуждения уголовного дела составляла более 3,1 млн рублей.
Также исполнительные производства о взыскании задолженности возбуждены в отношении других компаний. Например, МУП «Балык», ООО УК «Вертикаль+» и компании «Квартал-Сервис». Решения по данным делам есть в картотеке на сайте Арбитражного суда Челябинской области.
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