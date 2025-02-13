13 февраля 2025

Пермский автохолдинг стал дилером китайского бренда Avior

© Служба новостей «URA.RU»
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Участники рынка отмечают, что после ухода из РФ иностранных брендов ниша коммерческого транспорта освободилась
Участники рынка отмечают, что после ухода из РФ иностранных брендов ниша коммерческого транспорта освободилась Фото:

В Прикамье появился новый бренд китайских коммерческих автомобилей Avior. Официальным дилером марки стал местный автохолдинг «Экскурс». Об этом рассказал директор компании Роман Кибасов.

«Холдинг зарегистрировал в Перми ООО „Экс­курс-драйв“. Новая организация была учреждена, в том чис­ле, для получения официального дилерства китайского бренда коммерческих автомобилей Avior», — приводит слова Романа Кибасова «Коммерсант-Прикамье».

Необходимые права были получены в конце прошлого года. Автосалон, расположенный на шоссе Космонавтов, уже функционирует в тестовом режиме. Первые машины сюда завезли в конце января. Ожидается, что полноценно автоцентр Avior заработает к концу февраля.

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В Прикамье появился новый бренд китайских коммерческих автомобилей Avior. Официальным дилером марки стал местный автохолдинг «Экскурс». Об этом рассказал директор компании Роман Кибасов. «Холдинг зарегистрировал в Перми ООО „Экс­курс-драйв“. Новая организация была учреждена, в том чис­ле, для получения официального дилерства китайского бренда коммерческих автомобилей Avior», — приводит слова Романа Кибасова «Коммерсант-Прикамье». Необходимые права были получены в конце прошлого года. Автосалон, расположенный на шоссе Космонавтов, уже функционирует в тестовом режиме. Первые машины сюда завезли в конце января. Ожидается, что полноценно автоцентр Avior заработает к концу февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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