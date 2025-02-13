Пермский автохолдинг стал дилером китайского бренда Avior

В Прикамье появился новый бренд китайских коммерческих автомобилей Avior. Официальным дилером марки стал местный автохолдинг «Экскурс». Об этом рассказал директор компании Роман Кибасов.
«Холдинг зарегистрировал в Перми ООО „Экскурс-драйв“. Новая организация была учреждена, в том числе, для получения официального дилерства китайского бренда коммерческих автомобилей Avior», — приводит слова Романа Кибасова «Коммерсант-Прикамье».
Необходимые права были получены в конце прошлого года. Автосалон, расположенный на шоссе Космонавтов, уже функционирует в тестовом режиме. Первые машины сюда завезли в конце января. Ожидается, что полноценно автоцентр Avior заработает к концу февраля.
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