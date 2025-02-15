Названа причина удорожания цветов в Свердловской области

Владельцы цветочных в Свердловской области вынуждены поднимать цены на цветы из-за высоких цен на бензин и долгой доставки. Об этом URA.RU рассказала флорист и бизнесвумен Елена.
«Цветы растут в Африке, об этом мало кто знает, но крупные фермы экспортируют растения именно оттуда. Затем самолеты загружают и отправляют в Голландию — она является большим распределительным центром, а оттуда в фурах цветы перевозят в разные части света. Пока они доедут... Конечно, чтобы их продать, нужно поднимать стоимость», — пояснила Елена.
С российских складов цветы выкупают заказчики и развозят во флористические салоны. В последнее время, отметила собеседница, цены все сильнее повышаются.
«Длинный бензиновый путь, так скажем, влияет на стоимость цветка. Конечно, можно закупать что-то в России, например, розы. Есть кенийская, она считается самой неказистой, потому что достигает всего 40 сантиметров в длину и непривлекательно выглядит в букетах, есть точно такая же, но российская. Так вот, они будут стоить одинаково, потому что, несмотря на длинный путь розы из Кении, там стоимость труда очень низкая в сравнении с Россией. Цветы же по качеству ничем друг от друга не отличаются, поэтому у нас не всегда так уж выгодно покупать, как некоторым кажется», — подытожила Елена.
По прогнозам руководителя тепличного хозяйства в селе Арамашево (Алапаевский район) Сергея Строгинова, в 2026 году предпринимателям, вероятно, придется закупать луковицы тюльпанов по 45 рублей, тогда как осенью 2024-го их продавали за 28 рублей. Строгинов считает, что дефицита посадочного материала не возникнет, но повышения стоимости от зарубежных поставщиков ожидать стоит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!