Протез уха, которые разработали пермские ученые, начнут выпускать серийно

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Хирурги высоко оценили разработку пермских ученых (архивное фото)
Хирурги высоко оценили разработку пермских ученых (архивное фото) Фото:

Бионический протез уха, разработанный командой пермских ученых, пойдет в серийное производство. Об этом URA.RU рассказал завкафедрой «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ, доктор технических наук, профессор Александр Южаков. В пятницу, 14 февраля Южаков получил награду из рук губернатора Дмитрия Махонина за научную разработку. Южаков отметил, что бионический протез передан в один из федеральный медцентров и сейчас проходит стадию доклинических исследований.

«Мы теперь имеем возможность начать серийный выпуск этих имплантов и, оперируя их соответствующим образом, широко применять. Наши исследования показали, что импланты, которые можно прикрепить к черепу человека, можно производить в широком диапазоне размеров и положений. Это очень удобно для хирурга, они это отмечают», — пояснил Южаков URA.RU. Вместе с Южаковым работу над созданием биопротеза вели доцент кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ Андрей Байдаров и завкафедрой оториноларингологии ПГМУ Алексей Еловиков.

Все трое получили премию Пермского края в области науки первой степени за лучшую научную работу в области медицинских наук. Руководителем проекта выступила завкафедрой ортопедической стоматологии медуниверситета Наталия Асташина.

Протез представляет собой непосредственно сам ушной протез, фиксирующую систему, микрофон, блок обработки звука, Bluetooth для беспроводного управления и приема внешних аудиосигналов, а также излучатель звуковых колебаний. Он предназначен для людей, которые не имеют слуховой орган от рождения и тех, кто лишился его в процессе жизнедеятельности, добавил Южаков.

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Бионический протез уха, разработанный командой пермских ученых, пойдет в серийное производство. Об этом URA.RU рассказал завкафедрой «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ, доктор технических наук, профессор Александр Южаков. В пятницу, 14 февраля Южаков получил награду из рук губернатора Дмитрия Махонина за научную разработку. Южаков отметил, что бионический протез передан в один из федеральный медцентров и сейчас проходит стадию доклинических исследований. «Мы теперь имеем возможность начать серийный выпуск этих имплантов и, оперируя их соответствующим образом, широко применять. Наши исследования показали, что импланты, которые можно прикрепить к черепу человека, можно производить в широком диапазоне размеров и положений. Это очень удобно для хирурга, они это отмечают», — пояснил Южаков URA.RU. Вместе с Южаковым работу над созданием биопротеза вели доцент кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ Андрей Байдаров и завкафедрой оториноларингологии ПГМУ Алексей Еловиков. Все трое получили премию Пермского края в области науки первой степени за лучшую научную работу в области медицинских наук. Руководителем проекта выступила завкафедрой ортопедической стоматологии медуниверситета Наталия Асташина. Протез представляет собой непосредственно сам ушной протез, фиксирующую систему, микрофон, блок обработки звука, Bluetooth для беспроводного управления и приема внешних аудиосигналов, а также излучатель звуковых колебаний. Он предназначен для людей, которые не имеют слуховой орган от рождения и тех, кто лишился его в процессе жизнедеятельности, добавил Южаков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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