Замгубернатора Алексеев объяснил, как сложно будет комиссии выбрать мэра Кургана

Заместитель губернатора Курганской области Андрей Алексеев объяснил, почему в Кургане так сложно выбрать мэра. Свою точку зрения он опубликовал у себя в telegram-канале.
«По собственному опыту знаю, насколько сложен процесс отбора. Анализируется информация о каждом кандидате — их профессиональные навыки, опыт решения задач по развитию городского хозяйства и социальной сферы. Глава должен не только любить свой город, но и обладать управленческим опытом, уметь принимать ответственные решения, видеть, как они в перспективе повлияют на развитие города и отразятся на качестве жизни горожан», — написал в своем telegram-канале Андрей Алексеев.
Он указал, что заявки на пост мэра поступили от девяти человек самых разных возрастов и профессий. Среди них — бывший и действующий депутаты, юрист, общественники, адвокат, студент, пенсионер и врио главы города. Всем им предстоит пройти конкурс и собеседования. Кандидаты, прошедшие испытания, представят свои программы развития Кургана на заседании городской думы, затем депутаты путем тайного голосования решат, кто возглавит город. Первый этап конкурса пройдёт 28 марта.
Процесс выборов мэра Кургана осложнен из-за большого разнообразия кандидатов и неоднократных переносов сроков. Среди претендентов — врио главы города Антон Науменко, который уже участвовал в предыдущих выборах, а также оппозиционер Яков Сидоров и другие кандидаты различных профессий и возрастов. Основные этапы выборов запланированы на конец марта и начало апреля текущего года.
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